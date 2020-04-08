КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пеп ГвардиолаЛучшие футбольные сезоны. Топ-клубы в своем лучшем проявлении Эден АзарПочему Азар пока не заиграл в «Реале»? Гарри КейнТрансферный дайджест. 31 марта — 6 апреля
  • 12:32
    • Мюллер продлил контракт с «Баварией»
  • 09:43
    • Нурмагомедов подерется с победителем боя Фергюсона и Гейтжи
  • 08:56
    • «Сельта» не отпускала Смолова в Россию
  • 07:49
    • The Score назвал Головина самым прогрессирующим игроком Лиги 1
  • 07:17
    • Объявлен список боев турнира UFC 249
  • 07:00
    • Сезон РПЛ может быть доигран при пустых трибунах
  • 01:22
    • Минюст США: Вице-президент ФИФА получил 5 млн долларов за выбор России хозяйкой ЧМ-2018
    Все новости спорта

    «ЦСКА Памир» — «Худжанд»: сыграют на «больше»?

    «ЦСКА Памир» — «Худжанд». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч чемпионата Таджикистана по футболу 8 апреля 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Таджикистана Прогнозы на Высшую лигу Таджикистана
    Прогноз на «ЦСКА Памир» — «Худжанд»
    «Худжанд»
    В первом туре чемпионата Таджикистана по футболу «ЦСКА Памир» на своем поле примет «Худжанд». Встреча, которая пройдет Душанбе 8 апреля, начнется в 14:00 по мск. Прогноз на «ЦСКА Памир» — «Худжанд».

    «ЦСКА Памир»

    «ЦСКА Памир» в минувшем розыгрыше чемпионата Таджикистана финишировал на четвертой позиции, отстав только на один балл от третьей бронзовой позиции.

    В 21 поединке прошлого первенства «армейцы» одержали восемь викторий, пять раз сыграли вничью и восемь встреч проиграли, разница мячей в этих играх составила 24:27.

    Завершали чемпионат памирцы весьма удачно, выиграв три матча из последних четырех при одной мировой. В своей последней игре они дома одолели чемпиона «Истиклол» (3:2).

  • На карантине. Чем клубы РПЛ заполняют вынужденную паузу?
  • Что происходит в российских топ-клубах во время паузы в РПЛ?
  • Вчера

    • 11 домашних поединков сезона-2019 принесли «ЦСКА Памир» пять выигрышных результатов, два ничейных исхода и четыре поражения, отношение мячей — 16:15.

    «Худжанд»

    «Худжанд» в прошлом году третий раз подряд стал вице-чемпионом Таджикистана, отстав на 15 очков от чемпиона «Истиклола».

    В 21 поединке минувшего первенства «орлы» добыли 11 побед, три раза сыграли вничью и семь матчей проиграли, соотношение забитых и пропущенных мячей — 37:21.

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 1000ЗабратьПросто за регистрацию, без условийwinline.ru

    В этом году они провели четыре официальных поединка: три в Кубке АФК и один в финале Суперкубка. Выиграть удалось только в одной игре — дома у киргизского «Нефтчи» (3:0), в других трех встречах северяне уступили.

  • Кто быстрее оклемается после коронавируса: АПЛ, Бундеслига или Серия А?
  • Читайте по теме

    • 11 гостевых матчей прошлого чемпионата Таджикистана принесли «Худжанду» пять виктория, одну ничью и пять проигрышей, отношение мячей составило 16:13.

    В прошлом сезоне соперники встречались три раза. «ЦСКА Памир» один раз выиграл на своем поле (2:1) и дважды сыграл вничью в гостях (0:0 и 1:1)

    Прогноз на «ЦСКА Памир» — «Худжанд»

    В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям: победа «Худжанда» — 2.55, победа «ЦСКА Памир» — 2.60, ничья — 3.25.

    Прогнозируем, что поединок команд, которые будут бороться за медали первенства, пройдет более-менее результативно. Наш прогноз на эту игру: ТБ 2,0. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.50
  • Прогноз на матч Когда изобретут вакцину против коронавируса
  • Футбол
  • Сегодня в 23:59
    •  2.15
  • Прогноз на матч Когда вернется футбол
  • Футбол
  • Сегодня в 23:59
    •  1.86
  • Прогноз на матч Душанбе-83 — Истиклол
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Славия Мозырь — БАТЭ
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Динамо Брест — Шахтер Солигорск
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.16
  • Экспресс дня 8 апреля
  • Завтра в 19:30
    •  3.40
  • Прогноз на матч Депортиво Лас-Сабанас — Халапа
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Манагуа — Окоталь
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Дирианген — Чинандега
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ферретти — Реал Мадрис
  • Футбол
  • Послезавтра в 04:00
    •  1.47
  • Прогноз на матч Чем закончится РПЛ 2019/2020
  • Футбол
  • 10/04/2020 в 23:59
    •  1.22
  • Прогноз на матч Какой из футбольных турниров вернется раньше
  • Футбол
  • 10/04/2020 в 23:59
    •  1.55
  • Прогноз на матч Нурмагомедов — Фергюсон
  • Прочие
  • 19/04/2020 в 05:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Николя Анелька
  • 11 известных выпускников академии ПСЖ, которые оказались не нужны клубу
    • 13:20 02/04/2020     Пустой «Энфилд»
  • Возможное обнуление сезона. Какие рекорды могут исчезнуть
    • 19:56 01/04/2020     Постер «Костолома»
  • Сиди и смотри: 21 лучший фильм о спорте. Часть 3
    • 02:37 04/04/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России *
    «ЦСКА Памир» — «Худжанд». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч чемпионата Таджикистана по футболу 8 апреля 2020 года. Прогноз на «ЦСКА Памир» — «Худжанд». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.62
    Тоже интересно
    Зинедин Зидан Футбол Зидан и Макманаман расстроили «Камп Ноу». Первое Эль-Класико в истории ЛЧ сезона 2001/2002Вспомним о первом полуфинальном поединке между «Барселоной» и «Реалом» на «Камп Ноу» Вчера в 15:480
  • 11:30
    • Кокориным интересуется «Лацио»
  • 11:13
    • «Автомобилист» и Секстон продлят контракт
  • 09:16
    • «Зенит» запретил игрокам покидать Санкт-Петербург
    Неймар Футбол Самые громкие трансферы: Неймар в Париже, Кантона — в Манчестере и другиеИногда трата больших денег может считаться оправданной Вчера в 13:360
  • Экспресс дня

  • Привезет ли БАТЭ приемлемый результат из Мозыря?
  • 2.16
    •
  • 13:04
    • «Барселона» готовит предложение по защитнику «Милана»
  • 12:48
    • Скончалась чемпионка России по плаванию Ксения Верещагина
  • 12:18
    • Хавбек «Ювентуса» может перейти в «Манчестер Сити»
    «Манчестер Сити» не планирует сокращать оклады игроков Футбол Как клубы АПЛ ведут себя во время пандемииКакова ситуация в лиге? Вчера в 04:570
  • 12:03
    • «Арсенал» планирует заполучить форварда «Наполи»
  • 11:47
    • «Реал» готов предложить Йовича в обмен на Холанна
  • 09:58
    • В «Рейнджерс» согласились на 50% снижение зарплаты
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие