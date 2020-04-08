«ЦСКА Памир» — «Худжанд». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч чемпионата Таджикистана по футболу 8 апреля 2020 года

В первом туре чемпионата Таджикистана по футболу «ЦСКА Памир» на своем поле примет «Худжанд». Встреча, которая пройдет Душанбе 8 апреля, начнется в 14:00 по мск. Прогноз на «ЦСКА Памир» — «Худжанд».

«ЦСКА Памир»

«ЦСКА Памир» в минувшем розыгрыше чемпионата Таджикистана финишировал на четвертой позиции, отстав только на один балл от третьей бронзовой позиции.

В 21 поединке прошлого первенства «армейцы» одержали восемь викторий, пять раз сыграли вничью и восемь встреч проиграли, разница мячей в этих играх составила 24:27.

Завершали чемпионат памирцы весьма удачно, выиграв три матча из последних четырех при одной мировой. В своей последней игре они дома одолели чемпиона «Истиклол» (3:2).

11 домашних поединков сезона-2019 принесли «ЦСКА Памир» пять выигрышных результатов, два ничейных исхода и четыре поражения, отношение мячей — 16:15.

«Худжанд»

«Худжанд» в прошлом году третий раз подряд стал вице-чемпионом Таджикистана, отстав на 15 очков от чемпиона «Истиклола».

В 21 поединке минувшего первенства «орлы» добыли 11 побед, три раза сыграли вничью и семь матчей проиграли, соотношение забитых и пропущенных мячей — 37:21.

В этом году они провели четыре официальных поединка: три в Кубке АФК и один в финале Суперкубка. Выиграть удалось только в одной игре — дома у киргизского «Нефтчи» (3:0), в других трех встречах северяне уступили.

11 гостевых матчей прошлого чемпионата Таджикистана принесли «Худжанду» пять виктория, одну ничью и пять проигрышей, отношение мячей составило 16:13.

В прошлом сезоне соперники встречались три раза. «ЦСКА Памир» один раз выиграл на своем поле (2:1) и дважды сыграл вничью в гостях (0:0 и 1:1)

Прогноз на «ЦСКА Памир» — «Худжанд»

В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям: победа «Худжанда» — 2.55, победа «ЦСКА Памир» — 2.60, ничья — 3.25.

Прогнозируем, что поединок команд, которые будут бороться за медали первенства, пройдет более-менее результативно. Наш прогноз на эту игру: ТБ 2,0. 0