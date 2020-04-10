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    Какой из футбольных турниров вернется раньше? Прогноз (к. 4.00) и ставки на возвращение большого футбола в 2020 году

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    Прогноз на Какой из футбольных турниров вернется раньше
    Болельщик «Наполи»
    Подавляющее большинство спортивных турниров по всему миру, поставлено на паузу и перспективы продолжения спортивных сезонов с каждым днем все туманнее. Прогноз на Какой из футбольных турниров вернется раньше.
    Пандемия коронавируса шагает по миру с разной скоростью: в Китае, Корее и Японии она уже затухает, в Европе — в самом разгаре, в США делает первые шаги, а Россия только готовится к серьезному удару со стороны болезни.

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    • Но уже сейчас ясно, что футбольные турниры в европейских лигах, прерванные на время, не вернутся в ближайшие недели и даже месяцы.

    УЕФА, рекомендовавший национальным лигам завершить сезоны до 30 июня, и планировавший на эти же даты финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы, теперь рассматривает варианты с возвращением футбола в июне и завершением сезона 31 июля или 31 августа.

    В Лиге чемпионов УЕФА планирует сначала завершить все матчи 1/8 финала, а четвертьфиналы провести по схеме с одним матчем, чтобы затем сыграть два полуфинала и финал в Стамбуле в конце июня.

    Прогнозы и ставки

    На то, что чемпионат России возобновится 1 июня букмекеры дают коэффициент 4. Вероятность этого не слишком высока — команды уже распустили игроков до мая, а коронавирус в России только начинает набирать обороты.

    Прогнозируем, что к июню все точно не придет в норму, так что ожидать возвращения РПЛ не стоит.

    Президент Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина надеется на возобновление сезона в мае. Букмекеры оценивают это с коэффициентом 5,5.

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    • Но функционеру стоит взглянуть в глаза правде. Италия на данный момент — самый горячий очаг коронавируса в Европе и тенденции к снижению числа новых кейсов пока небольшая.

    Возобновление чемпионата Испании до 1 июня оценивают с коэффициентом 5. Но в это не слишком верит даже президент Ла Лиги Хавьер Тебас. Испания отстает от Италии по темпу распространения пандемии и там она выходит на свой максимум.

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    Приоритетным вариантом для руководства Ла Лиги остается проведение игр летом. Тебас убежден, что сезон реально доиграть, однако некоторые клубы в этом вопросы настроены менее оптимистично.

    Букмекеры оценивают возобновление чемпионата Франции до 1 июня с коэффициентом 4,5. При этом в самой Франции слышны призывы перенести перенести следующий сезон на февраль.

    Францию пока не так сильно накрыло пандемией, как Италию, но по количеству новых случаев заражения она идет наравне с Испанией — очевидно что пик придется на апрель, и к маю ситуация вряд ли стабилизируется настолько, что вернется футбол.

    DFL продлила приостановку чемпионата и первенств до 30 апреля. Бундеслига по-прежнему намерена доигрывать матчи в июне. В том числе, если придется, будут играть без зрителей.

    Удастся ли возобновить чемпионат до 1 июня? Букмекеры дают коэффициент 1,22 на то, что это сделать не удастся.

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    Германия лучше справляется с пандемией, чем другие страны топ-5 чемпионатов. К концу марта есть даже тенденция к снижению количества новых случаев заражения. Не исключено, что Бундеслига может вернуться в строй к концу мая.

    АПЛ решительнее прочих лиг настроена продолжить сезон. Букмекеры дают коэффициент 1.22 на то, что это не удастся сделать до 1 июня.

    Премьер-лига разработала план, согласно которому матчи могут пройти в изолированных лагерях в Лондоне и центральных частях страны с июня по июль. Игры будут транслироваться по телевидению.

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    • В силу своего положения Великобритания пока куда меньше затронута пандемией, чем материковая Европа, число заболевших и новых кейсов пока невысоко и резкого взлета нет. Вполне вероятно, что британцам удастся сдержать болезнь и вернуться к футболу в конце мая.

    Если у какого-то из национальных первенств и есть шанс вернуться в мае, про еврокубки, где командам приходится летать из страны в страну, сказать этого нельзя — слишком велик риск для футболистов.

    Букмекеры дают на возобновление ЛЧ и ЛЕ до 1 июня коэффициент 5. УЕФА рассматривает варианты с возвращением футбола в июне, это касается и еврокубков, не стоит ждать их в мае. 0

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    Какой из футбольных турниров вернется раньше? Прогноз (к. 4.00) и ставки на возвращение большого футбола в 2020 году. Прогноз на Какой из футбольных турниров вернется раньше. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.22
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