«Хувентус Манагуа» — «Дирианген». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч чемпионата Никарагуа по футболу 5 апреля 2020 года

5 апреля пройдет 14-й игровой день в чемпионате Никарагуа, в котором «Хувентус Манагуа» на своем поле сыграет с «Дириангеном». Начало игры — в 03:00 по мск. Прогноз на «Хувентус Манагуа» — «Дирианген».

«Хувентус Манагуа»

По итогам 13 туров «Хувентус Манагуа» идет на седьмой позиции, имея в своей копилке 13 пунктов, отставая от зоны плей-офф на два очка.

За последние пять встреч «трехцветные» выиграли обе игры на своей территории, но в трех выездных встречах они неизменно проигрывали.

В этот период клуб из Манагуа в родных стенах разгромил «Депортиво Лас-Сабанас» (5:0) и «Ферретти» (4:1), уступил в гостях 2:4 ФК «Манагуа», 0:2 «Халапе» и 0:4 «Чинандеге» в минувшем туре первенства.

Шесть домашних встреч текущего чемпионата принесли «Хувентус Манагуа» три виктории, два ничейных исхода и одно поражение, разница забитых и пропущенных — 14:6.

«Дирианген»

«Дирианген» с 27 зачетными пунктами разместился на третьей строке турнирной таблицы чемпионата Никарагуа, отставая от лидера всего лишь на два очка.

За период в пять матчей «черно-белые» добились трех выигрышей при одной ничьей и одном поражении, которое состоялось тур тому назад в гостях от первого ФК «Манагуа» (1:2).

Одолеть удалось 1:0 в гостях «Реал Мадрис», а также на своей арене 2:0 «Окоталь» и 2:1 «Ферретти» в минувшем игровом дне. Мировая состоялась на выезде с «Депортиво Лас-Сабанас» (1:1).

Все прогнозы на футбол

В шести выездных встречах текущего первенства «Дирианген» добыл три победных результата, дважды сыграл вничью и раз уступил, разница мячей — 6:4.

В первом круге «Дирианген» дома выиграл 1:0, в минувшем сезоне оппоненты обменялись домашними викториями — 3:1 и 1:2.

Прогноз на «Хувентус Манагуа» — «Дирианген»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Дириангену» предлагают — 2.55.

На викторию «Хувентус Манагуа» дают — 2.65, ничья оценена — в 3.10.

В последнее время эти коллективы очень часто играли на тотал «больше», но теперь учитывая значимость набранных очков, это не позволит им сыграть в открытую. Наш прогноз и ставки: ТМ 2,5. 0