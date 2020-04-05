«Ислочь» — «Слуцк». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч чемпионата Белоруссии по футболу 5 апреля 2020 года

В воскресенье, 5 апреля, в рамках третьего тура высшей лиги чемпионата Белоруссии «Ислочь» на своей арене сыграет со «Слуцком». Начало — в 18:00 по мск. Прогноз на «Ислочь» — «Слуцк».

«Ислочь»

«Ислочь» в прошлом сезоне установила свое лучшее достижение в истории чемпионатов Белоруссии, заняв пятое место, отстав от зоны Лиги Европы всего на три пункта.

В этом году «волки» провели уже четыре официальные игры, в которых смогли сохранить свои ворота на замке, но, правда, и забили только дважды.

Сперва в 2-матчевом кубковом противостоянии с брестским «Динамо» «серо-синие» дважды сыграли по 0:0, но в серии послематчевых пенальти удача была на стороне действующего чемпиона.

Игры чемпионата принесли коллективу Виталия Жуковского две минимальные домашние виктории. Сперва они благодаря голу Момо Янсане на 89-й минуте вырвали победу у «Немана», а через неделю переиграли «Смолевичи», забив в дебюте встречи.

«Слуцк»

«Слуцк» является с 2014-го года постоянными участниками Высшей лиги. В минувшем сезоне команда заняла 11-е место, опередив только на четыре пункта зону переходных матчей.

Стоит отметить, что сейчас «бело-синие» переживают серьезные финансовые проблемы, лишившись главного спонсора в лице сахарного завода, из-за чего они могут сняться с турнира.

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Но несмотря на это «сахарные» демонстрируют неплохие результаты. На старте первенства они в родных стенах эффективно одолели «Славию» Мозырь со счетом 3:1.

Во втором туре «Слуцк» уступил на своей территории, проиграв действующему чемпиону «Динамо» Брест (0:1), пропустив от Артема Милевского на 19-й минуте игры.

В минувшем первенстве эти коллективы обменялись гостевыми викториями. Дома «Ислочь» уступила 0:1, а в гостях взяла реванш — 3:1. Отметим, что «волки» только раз в пяти случаях в родных стенах одолели «сахарных».

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Ислочи» — 1.80, победа «Слуцка» — 4.90, ничья — 3.45.

«Слуцк» обладает неплохим нападением и вполне может распечатать ворота «Ислочи» первый раз в этом сезоне. Наши прогноз и ставка — «Слуцк» забьет: да. 0