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    Пропустит ли «Ислочь» первый гол в 2020 году?

    «Ислочь» — «Слуцк». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч чемпионата Белоруссии по футболу 5 апреля 2020 года

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    Прогноз на «Ислочь» — «Слуцк»
    Легионеры «Ислочи»
    В воскресенье, 5 апреля, в рамках третьего тура высшей лиги чемпионата Белоруссии «Ислочь» на своей арене сыграет со «Слуцком». Начало — в 18:00 по мск. Прогноз на «Ислочь» — «Слуцк».
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 05 Апреля 2020 года
    Ислочь
  • Минский район
    •  Ислочь 18:00 Слуцк Слуцк
  • Слуцк
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.77
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 5.00
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    «Ислочь»

    «Ислочь» в прошлом сезоне установила свое лучшее достижение в истории чемпионатов Белоруссии, заняв пятое место, отстав от зоны Лиги Европы всего на три пункта.

    В этом году «волки» провели уже четыре официальные игры, в которых смогли сохранить свои ворота на замке, но, правда, и забили только дважды.

    Сперва в 2-матчевом кубковом противостоянии с брестским «Динамо» «серо-синие» дважды сыграли по 0:0, но в серии послематчевых пенальти удача была на стороне действующего чемпиона.

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    «Слуцк»

    «Слуцк» является с 2014-го года постоянными участниками Высшей лиги. В минувшем сезоне команда заняла 11-е место, опередив только на четыре пункта зону переходных матчей.

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    • Стоит отметить, что сейчас «бело-синие» переживают серьезные финансовые проблемы, лишившись главного спонсора в лице сахарного завода, из-за чего они могут сняться с турнира.

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    Но несмотря на это «сахарные» демонстрируют неплохие результаты. На старте первенства они в родных стенах эффективно одолели «Славию» Мозырь со счетом 3:1.

    Во втором туре «Слуцк» уступил на своей территории, проиграв действующему чемпиону «Динамо» Брест (0:1), пропустив от Артема Милевского на 19-й минуте игры.

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    В минувшем первенстве эти коллективы обменялись гостевыми викториями. Дома «Ислочь» уступила 0:1, а в гостях взяла реванш — 3:1. Отметим, что «волки» только раз в пяти случаях в родных стенах одолели «сахарных».

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Ислочи» — 1.80, победа «Слуцка» — 4.90, ничья — 3.45.

    «Слуцк» обладает неплохим нападением и вполне может распечатать ворота «Ислочи» первый раз в этом сезоне. Наши прогноз и ставка — «Слуцк» забьет: да. 0

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