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    Кантвеллу придется нелегко с профи игроком в FIFA

    «Норвич» — «Стандард». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч FIFA 20 Quaran Team Cup 28 марта 2020 года

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    Прогноз на «Норвич» — «Стандард»
    Тодд Кантвелл
    В виртуальном поединке турнира FIFA 20 Quaran Team Cup встретятся «Норвич Сити» и «Стандард». Матч состоится 28 марта. Начало в 22:00 по мск. Трансляция будет вестись в Twitch. Прогноз на «Норвич» — «Стандард».

    «Норвич»

    В этом турнире «Норвич Сити» был представлен профессиональным футболистом — полузащитником «канареек» Тоддом Кантвеллом, который скромно, но все прошел две предыдущие стадии.

    Виртуальная версия команды «Норвич» пока что не встречалась с грандами турнира. В начале пути Кантвелл с «коллегами» обыграл «Флитвуд» со счетом 2:1. Футболист дважды выходил вперед в матче.

    Во второй встрече играть пришлось против «Стивениджа». Тут уже было веселее. Было две игры, поскольку первая закончилась вничью 1:1. Во второй Кантвелл вышел вперед, потом оказался догоняющим. В итоге игрок под завесу поединка сравнял счет и, также, вырвал победу.

    Кстати, лучшим бомбардиром является Пукки. Что в жизни, что в FIFA 20 финский форвард держит марку. Здесь он забил 3 мяча из шести.

    «Стандард»

    «Стандард» — команда, которая была представлена профессиональным игроком, только не в реальный, а в виртуальный футбол. Игрок под именем Quentin «ShadooW» V.W — вот о ком идет речь. Он выиграл чемпионат Бельгии 2019 года, так что соперник серьезный.

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    • В 1/64 бельгийцу попался «Болтон». От соперника не осталось ничего. Счет в матче оказался разгромным — 4:1 в пользу «Стандарда».

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    В 1/32 в соперниках была «Фиорентина» и профи по FIFA Giovhy69. Здесь «Стандард» выиграл с минимальным счетом 1:0. Первый тайм оказался ничейным.

    Прогноз

    Итак, мы видим, что Кантвелл со своим «Норвичем» немало пропускает. За три встречи ему забили 4 мяча. Бельгиец же более осторожен, поскольку пропустил всего один мяч в двух играх.

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    Сразу видно, что профи игроку в FIFA отдают предпочтение букмекеры — 1.23 против 7.50. Но это, наверное, справедливые цифры, поскольку Кантвелл итак на нервах прошел прошлых соперников, тогда как его визави обошелся малой кровью.

    Мы ожидаем от бельгийца не менее трех забитых мячей. Он разгромил «Болтон» и, скорее всего, в этот раз тоже поиздевается над обороной соперника. Прогноз — ИТ 2 больше 2.5 за 1.75. 0

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    «Норвич» — «Стандард». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч FIFA 20 Quaran Team Cup 28 марта 2020 года. Прогноз на «Норвич» — «Стандард». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
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