«Мидлсбро» — «Сентрал Кост Маринерс». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч FIFA 20 Ultimate Quaran Team Cup 28 марта 2020 года

«Мидлсбро»
«Боро» на этом турнире под управлением профи игрока в FIFA Дэнни Тэйлора, который голов не жалеет.
В первом раунде Quaran Team Cup «Мидлсбро» выиграл у «Хаддерсфилда» «всухую» со счетом 0:3.
Второй раунд был для Тэйлора просто сумасшедшим. Там его команда встретилась с «виртуальным» «Уолсоллом». Счет в матче оказался очень большим — 5:4 победили «красные».
«Сентрал Кост Маринерс»
Джесси да Силва и его «Сентрал Кост Маринерс» в прошлом раунде встречались с «Труа». Победа была добыта с результатом 3:0.
В начале турнира гости переиграли «Шемрок Роверс», но уже скромнее. Счет в матче составил 2:1 в пользу «Сентрал Кост Маринерс».
Что касается самого игрока, то недавно он стал грандфиналистом турнира ELeagueAus PS4.
Прогноз
1.82 и 3.50 — так оценивают букмекеры шансы обоих игроков. На ничью они дают 4.00.
Тэйлор показал, что его команда способна забивать много, но при этом она и пропускает достаточно. В одном лишь матче с «Хаддерсфилдом» было пропущено 4 мяча.
Его оппонент более скромный. Он умеет забивать и держать оборону, о чем говорит всего один пропущенный мяч в двух играх.
Прогнозируем, что «Сентрал Кост Маринерс» сможет забить больше одного мяча. Коэффициент составляет 1.67. 0