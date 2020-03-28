«Мидлсбро» — «Сентрал Кост Маринерс». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч FIFA 20 Ultimate Quaran Team Cup 28 марта 2020 года

В матче 1/8 финала FIFA 20 Ultimate Quaran Team Cup встретятся виртуальные версии команд «Мидлсбро» и «Сентрал Кост Маринерс». Прогноз на «Мидлсбро» — «Сентрал Кост Маринерс».

«Мидлсбро»

«Боро» на этом турнире под управлением профи игрока в FIFA Дэнни Тэйлора, который голов не жалеет.

В первом раунде Quaran Team Cup «Мидлсбро» выиграл у «Хаддерсфилда» «всухую» со счетом 0:3.

Второй раунд был для Тэйлора просто сумасшедшим. Там его команда встретилась с «виртуальным» «Уолсоллом». Счет в матче оказался очень большим — 5:4 победили «красные».

«Сентрал Кост Маринерс»

Джесси да Силва и его «Сентрал Кост Маринерс» в прошлом раунде встречались с «Труа». Победа была добыта с результатом 3:0.

В начале турнира гости переиграли «Шемрок Роверс», но уже скромнее. Счет в матче составил 2:1 в пользу «Сентрал Кост Маринерс».

Все прогнозы на футбол

Что касается самого игрока, то недавно он стал грандфиналистом турнира ELeagueAus PS4.

Прогноз

1.82 и 3.50 — так оценивают букмекеры шансы обоих игроков. На ничью они дают 4.00.

Тэйлор показал, что его команда способна забивать много, но при этом она и пропускает достаточно. В одном лишь матче с «Хаддерсфилдом» было пропущено 4 мяча.

Его оппонент более скромный. Он умеет забивать и держать оборону, о чем говорит всего один пропущенный мяч в двух играх.

Прогнозируем, что «Сентрал Кост Маринерс» сможет забить больше одного мяча. Коэффициент составляет 1.67. 0