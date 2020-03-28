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    «Мидлсбро» снова не останется «сухим»

    «Мидлсбро» — «Сентрал Кост Маринерс». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч FIFA 20 Ultimate Quaran Team Cup 28 марта 2020 года

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    Прогноз на «Мидлсбро» — «Сентрал Кост Маринерс»
    Эшли Флетчер
    В матче 1/8 финала FIFA 20 Ultimate Quaran Team Cup встретятся виртуальные версии команд «Мидлсбро» и «Сентрал Кост Маринерс». Прогноз на «Мидлсбро» — «Сентрал Кост Маринерс».

    «Мидлсбро»

    «Боро» на этом турнире под управлением профи игрока в FIFA Дэнни Тэйлора, который голов не жалеет.

    В первом раунде Quaran Team Cup «Мидлсбро» выиграл у «Хаддерсфилда» «всухую» со счетом 0:3.

    Второй раунд был для Тэйлора просто сумасшедшим. Там его команда встретилась с «виртуальным» «Уолсоллом». Счет в матче оказался очень большим — 5:4 победили «красные».

    «Сентрал Кост Маринерс»

    Джесси да Силва и его «Сентрал Кост Маринерс» в прошлом раунде встречались с «Труа». Победа была добыта с результатом 3:0.

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    Что касается самого игрока, то недавно он стал грандфиналистом турнира ELeagueAus PS4.

    Прогноз

    1.82 и 3.50 — так оценивают букмекеры шансы обоих игроков. На ничью они дают 4.00.

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    Тэйлор показал, что его команда способна забивать много, но при этом она и пропускает достаточно. В одном лишь матче с «Хаддерсфилдом» было пропущено 4 мяча.

    Его оппонент более скромный. Он умеет забивать и держать оборону, о чем говорит всего один пропущенный мяч в двух играх.

    Прогнозируем, что «Сентрал Кост Маринерс» сможет забить больше одного мяча. Коэффициент составляет 1.67. 0

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    «Мидлсбро» — «Сентрал Кост Маринерс». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч FIFA 20 Ultimate Quaran Team Cup 28 марта 2020 года. Прогноз на «Мидлсбро» — «Сентрал Кост Маринерс». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.67
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