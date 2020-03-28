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    Сколько голов в виртуальном матче забьют «Мансфилд» и «Ротерхэм»?

    «Мансфилд» — «Ротерхэм». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч 1/8 финала FIFA 20 Ultimate Quaran Team Cup 28 марта 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Ротерхэм
    Прогноз на «Мансфилд» — «Ротерхэм»
    «Мансфилд»
    28 марта состоится матч 1/8 финала FIFA 20 Ultimate Quaran Team Cup между виртуальными командами «Мансфилда» и «Ротерхэма». Поединок, трансляцию которого можно будет посмотреть в Twitch, начнется в 18:00 по мск. Прогноз на «Мансфилд» — «Ротерхэм».

    «Мансфилд»

    За две стадии, в рамках которых играется по одному матчу, руководящий «Мансфилда» киберпрофи AC RedLac сыграл четыре раза. Он с одинаковым результатом начинал противостояния на каждой стадии.

    Сначала игрок встретился с «Гентом». Первый матч завершился вничью 1:1. Во втором был разгром со счетом 1:6.

    «Мансфилд» также выбил из турнира «Аякс», у которого есть собственная киберкоманда. В первом поединке счет тоже был 1:1. Во второй встрече AC RedLac сумел взять победу благодаря единственному голу.

    «Ротерхэм»

    Что касается «Ротерхэма», то команду тоже представляет игрок в FIFA Brabbsy.

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    Предыдущие стадии игрок прошел за два хода. Сначала он провел очень результативный матч с представителем «Колчестера». Счет был 3:4 в пользу «Ротерхэма».

    Второй матч был против «Престона». Здесь соперник «Мансфилда» снова забил 4 мяча и выиграл со счетом 4:1.

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    • Видно, что Brabbsy умеет забивать и поединки с его участием завершаются с крупным результатом.

    Прогноз

    Хозяева являются фаворитами. 1.55 дают на «Мансфилд» и 4.50 поставили на победу «Ротерхэма».

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    У AC RedLac был сложнейший соперник на прошлой стадии. Тем не менее его удалось пройти. В четырех матчах разгромом этот игрок отличился лишь раз, но и пропускал при этом не больше одного гола.

    Его оппонент провел два сумасшедших поединка и во всех отличился четырьмя голами.

    Мы полагаем, что тотал в этом матче будет больше 3.0. Второй и пропускает, и сам забивает. Как минимум три мяча должно быть забито. Коэффициент составляет 1.75. 0

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    «Мансфилд» — «Ротерхэм». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч 1/8 финала FIFA 20 Ultimate Quaran Team Cup 28 марта 2020 года. Прогноз на «Мансфилд» — «Ротерхэм». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
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