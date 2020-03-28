«Мансфилд» — «Ротерхэм». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч 1/8 финала FIFA 20 Ultimate Quaran Team Cup 28 марта 2020 года

28 марта состоится матч 1/8 финала FIFA 20 Ultimate Quaran Team Cup между виртуальными командами «Мансфилда» и «Ротерхэма». Поединок, трансляцию которого можно будет посмотреть в Twitch, начнется в 18:00 по мск. Прогноз на «Мансфилд» — «Ротерхэм».

«Мансфилд»

За две стадии, в рамках которых играется по одному матчу, руководящий «Мансфилда» киберпрофи AC RedLac сыграл четыре раза. Он с одинаковым результатом начинал противостояния на каждой стадии.

Сначала игрок встретился с «Гентом». Первый матч завершился вничью 1:1. Во втором был разгром со счетом 1:6.

«Мансфилд» также выбил из турнира «Аякс», у которого есть собственная киберкоманда. В первом поединке счет тоже был 1:1. Во второй встрече AC RedLac сумел взять победу благодаря единственному голу.

«Ротерхэм»

Что касается «Ротерхэма», то команду тоже представляет игрок в FIFA Brabbsy.

Все прогнозы на футбол

Предыдущие стадии игрок прошел за два хода. Сначала он провел очень результативный матч с представителем «Колчестера». Счет был 3:4 в пользу «Ротерхэма».

Второй матч был против «Престона». Здесь соперник «Мансфилда» снова забил 4 мяча и выиграл со счетом 4:1.

Видно, что Brabbsy умеет забивать и поединки с его участием завершаются с крупным результатом.

Прогноз

Хозяева являются фаворитами. 1.55 дают на «Мансфилд» и 4.50 поставили на победу «Ротерхэма».

У AC RedLac был сложнейший соперник на прошлой стадии. Тем не менее его удалось пройти. В четырех матчах разгромом этот игрок отличился лишь раз, но и пропускал при этом не больше одного гола.

Его оппонент провел два сумасшедших поединка и во всех отличился четырьмя голами.

Мы полагаем, что тотал в этом матче будет больше 3.0. Второй и пропускает, и сам забивает. Как минимум три мяча должно быть забито. Коэффициент составляет 1.75. 0