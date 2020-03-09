«Сассуоло» — «Брешиа». Прогноз (к. 3.00) и ставки на матч чемпионата Италии 9 марта 2020 года

В рамках 26-го тура итальянской Серии А «Сассуоло» 9 марта на «Мапеи» сразится с «Брешией». Начало встречи запланировано на 20:30 по Москве. Прогноз на «Сассуоло» — «Брешиа».

«Сассуоло»

На данном этапе сезона команда из одноименного города занимает 12 место в турнирной таблице Серии А. За 24 матча она заработала 29 очков. От зоны еврокубков этот клуб отстает на 10 пунктов.

В новый год подопечные Роберто де Дзерби вошли неудачно. В стартовых встречах «Сассуоло» потерпел два поражения. На выезде данный коллектив уступил «Дженоа» (1:2) и «Удинезе» (0:3).

18 января черно-зеленые дома одержали верх над «Торино» (2:1), после чего они расписали мировую с «Сампдорией» в гостевой игре (0:0).

Февраль для команды Роберто де Дзерби начался с побед над «Ромой» (4:2) и СПАЛом (2:1). А в последнем на сегодня поединке «Сассуоло» дома не справился с «Пармой» (0:1).

«Брешиа»

«Брешиа» занимает 19-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. Коллектив имеет на своем счету 16 очков.

«Ласточки» одержали четыре победы, четырежды сыграли вничью и потерпели 17 поражений. С середины декабря команда Эудженио Корини не побеждала. В старом году она проиграла только «Сассуоло» (0:2).

А уже в новом году были неудачи против «Лацио» (1:2), «Сампдории» (1:5), «Милана» (0:1), «Болоньи» (1:2), «Ювентуса» (0:2) и «Наполи» (1:2). Также она разошлась миром с «Пармой» (1:1), «Кальяри» (2:2) и «Удинезе» (1:1).

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,75, тогда как успех гостей оценивается в 4,50, ничья — в 3,75.

Рекомендуем ставить на то, что «Сассуоло» выиграет, и обе команды забьют за 3,00. 0