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    Остановит ли «Сосьедад» «Мирандес»?

    «Мирандес» — «Реал Сосьедад». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч Кубка Испании 4 марта 2020 года

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    Прогноз на «Мирандес» — «Реал Сосьедад»
    Александер Исак
    В среду, 4 марта, в ответном полуфинальном поединке Кубка Короля «Мирандес» из Сегунды на своем поле сыграет с «Реал Сосьедадом». Игра начнется в 23:00 по мск. Прогноз на «Мирандес» — «Реал Сосьедад».
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    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей 04 Марта 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.00
  • X
  • 4.25
  • 2
  • 1.75
  • Ставка!
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    «Мирандес»

    «Мирандес» в этом кубковом розыгрыше прошел также пять этапов. При этом три первых команда преодолела по итогам дополнительного времени.

    На первых двух стадиях «кабаны» выбили «Корухо» и «Коста Калиду», обыграв эти коллективы в их логове (5:4 ОТ и 3:2 ОТ). С 1/16 финала они начали собирать скальпы представителей Примеры.

    Сперва была положена на лопатки «Сельта» (2:1 ОТ), а затем настал черед «Севильи» (3:1), а в четвертьфинале был повержен «Вильярреал» (4:2). Все эти матчи клуб из Сегунды провел в родных стенах.

    Первый поединок против своего предстоящего противника, который состоялся 13 февраля, «Мирандес» проиграл в гостях со счетом 1:2. Все голы в этой игре были забиты в первом тайме.

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    • В турнирной таблице Сегунды команда из из города Миранда-де-Эбро идет в середине турнирной таблице. Отметим, что на данный момент у нее 6-матчевая безвыигрышная серия, в которой она в четырех из них сыграла вничью.

    «Реал Сосьедад»

    «Реал Сосьедад» в этом розыгрыше Кубка Короля убрал со своего пути уже пять оппонентов. На первых двух этапах команда из Сан-Себастьяна не испытали никаких проблем с представителями низших дивизионов — 8:0 и 4:0.

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    А с 1/16 финала баски оставляли вне игры коллективы из Примеры. Сперва они дома обыграли 2:0 «Эспаньол», затем также в родных стенах переиграли «Осасуну» (3:1), а на предыдущем этапе выбили «Реал», обыграв «сливочных» в их же логове — 4:3.

    На прошедших выходных «сине-белые» дома обыграли «Вальядолид» (1:0) в рамках Примеры, где они с 43 очками идет шестыми, уступая топ-4 два балла при игре в запасе.

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    На данный момент у «Сосьедада» 5-матчевая победная серия, в которой они одержали три виктории в чемпионате и две — в национальном Кубке, пропуская в трех случаях из пяти.

    Прогноз на «Мирандес» — «Реал Сосьедад»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Сосьедада» в основное время предлагают — 1.80.

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    На викторию «Мирандеса» дают — 4.40, ничья оценена — в 4.10.

    Проход: «Мирандеса» — 6.10; «Сосьедада» — 1.15.

    «Мирандес» зарекомендовал себя в этом Кубке настоящим бойцом, так что свой гол он забить должен, но сохранить свои ворота в неприкосновенности вряд ли сможет. Наш прогноз и ставка — обе забью: да. 0

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