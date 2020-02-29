«Хоффенхайм» — «Бавария». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч чемпионата Германии 29 февраля 2020 года

В 24-м туре чемпионата Германии «Хоффенхайм» будет принимать «Баварию». Матч пройдет на «Рейн-Неккар-Арена» 29 февраля 2020 года. Начало — в 17:30 мск Прогноз на «Хоффенхайм» — «Бавария».

«Бавария»

«Бавария» на неделе играла в Лиге чемпионов. Мюнхенцы на выезде разгромили «Челси» со счетом 3:0, сделав весомую заявку на выход в четвертьфинал.

Беспроигрышная серия мюнхенцев во всех турнирах длится с 7 декабря и насчитывает 12 матчей (11 из них — победные).

В Бундеслиге «Бавария» выиграла 8 из 9 последних матчей при одной ничьей (0:0 с «РБ Лейпциг»). В двух последних турах мюнхенцы разгромили «Кельн» со счетом 4:1, а также обыграли «Падерборн» со счетом 3:2.

Календарь и таблица Бундеслиги

После 23-х туров «Бавария» лидирует в Бундеслиге, но лишь на 1 очко опережает своего ближайшего преследователя «РБ Лейпциг». У «Баварии» в активе 49 очков, 65 голов забито (по этому показателю мюнхенцы делят первое место в лиге с «Боруссией») и 26 пропущено (третий лучший результат в лиге).

«Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» к матчу против «Баварии» подошел с серией из четырех подряд игр без побед, которая включает в себя три поражения.

Началась эта серия с поражения от «Баварии» в матче Кубка Германии — 3:4. Вместе с поражением последовал и вылет в 1/8 финала.

Далее в Бундеслиге «Хоффенхайм» уступил «Фрайбургу» (0:1), «Вольфсбургу» (2:3) и сыграл вничью с «Боруссией» из Менхенгладбаха — 1:1.

«Хоффенхайм» в Бундеслиге занимает восьмое место. У команды в активе 34 очка, от еврокубковой зоны ее отделяет 2 очка. После 23 матчей у команды отрицательная разница мячей — 34 забито и 36 пропущено.

Прогноз и ставка

На победу «Хоффенхайма» букмекеры дают коэффициент 6,85, на ничью — 5,35, а на победу «Баварии» — 1,45.

Кроме кубкового матча, в текущем сезоне команды также пересекались в Бундеслиге — в октябре «Хоффенхайм» сумел обыграть «Баварию» на выезде со счетом 2:1.

Прогноз и ставка на матч — «Бавария» не проиграет и тотал меньше 4,5 голов с коэффициентом 1,66. 0