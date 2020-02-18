«Аль-Садд» — «Сепахан». Прогноз (к. 2.35) и ставки на матч азиатской Лиги чемпионов 18 февраля 2020 года

Во вторник, 18 февраля, в рамках второго тура группового этапа азиатской Лиги чемпионов катарский «Аль-Садд» на своем поле примет иранский «Сепахан». Игра начнется в 18:35 по мск. Прогноз на «Аль-Садд» — «Сепахан».

«Аль-Садд»

«Аль-Садд» в первом туре группового этапа азиатской Лиги чемпионов расписал результативную выездную мировую с «Аль-Насром» из Саудовской Аравии — 2:2.

После того поединка дружина легендарного Хави вышла победителем в Кубке Катара, переиграв по пенальти клуб «Катар СК» (1:1, пен 5:4).

На данный момент у «волков» 10-матчевая беспроигрышная серия, в которой они выиграли в восьми из них при двух ничейных исходах.

Все прогнозы на футбол

В турнирной таблице чемпионата Катара 14-кратный чемпион этой страны находится на третьем месте, имея после 14 матчей 30 очков, что на три меньше чем у лидера.

«Сепахан»

«Сепахан» стартовал на континентальном клубном первенстве с выездной разгромной виктории над «Аль-Аин» из ОАЭ со счетом 4:0 и возглавит группу D.

У «желтых львов» беспроигрышная серия немного скромнее, на данный момент она состоит из четырех встреч, где они поровну побелили выигрыши и мировые исходы. Но за последние 23 матча они проиграли лишь раз.

В чемпионате Ирана «золотые» идут на третьей позиции, имея на своем счету 36 очков после 19 игр. От лидера они отстают на четыре зачетных пункта.

Последний раз эти коллективы играли между собой на групповом этапе Лиги чемпионов в 2014 году. И тогда эти команды обменялись домашними викториями — 3:1 и 0:4.

Прогноз на «Аль-Садд» — «Сепахан»

Прогнозируем, что на своей арене катарский чемпион сможет обыграть представителя Ирана. 0