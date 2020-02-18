ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пеп Гвардиола«Лучше поздно, чем никогда». Футбольный мир реагирует на наказание «Ман Сити» «Тоттенхэм» поднялся на пятое местоВопреки хаосу Моуринью двигает «Тоттенхэм» наверх Килиан Мбаппе и НеймарЕще один шанс парижан. Чемпионы Франции больше всех похожи на победителей ЛЧ
  • 00:52
    • «Сельта» отняла очки у «Реала», Смолов забил гол
  • 00:40
    • «Лацио» одержал волевую победу над «Интером»
  • 21:40
    • «Арсенал» разгромил «Ньюкасл» на «Эмирейтс»
  • 20:57
    • «Ренн» на выезде проиграл «Реймсу»
  • 19:21
    • «Бавария» вернулась на первое место в турнирной таблице Бундеслиги
  • 19:08
    • «Ювентус» без Роналду обыграл «Брешию»
  • 19:00
    • «Тоттенхэм» вырвал гостевую победу у «Астон Виллы»
    Все новости спорта

    «Аль-Садд» обыграет в родных стенах «Сепахан»?

    «Аль-Садд» — «Сепахан». Прогноз (к. 2.35) и ставки на матч азиатской Лиги чемпионов 18 февраля 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ФИФА
    Во вторник, 18 февраля, в рамках второго тура группового этапа азиатской Лиги чемпионов катарский «Аль-Садд» на своем поле примет иранский «Сепахан». Игра начнется в 18:35 по мск. Прогноз на «Аль-Садд» — «Сепахан».

    «Аль-Садд»

    «Аль-Садд» в первом туре группового этапа азиатской Лиги чемпионов расписал результативную выездную мировую с «Аль-Насром» из Саудовской Аравии — 2:2.

    После того поединка дружина легендарного Хави вышла победителем в Кубке Катара, переиграв по пенальти клуб «Катар СК» (1:1, пен 5:4).

    На данный момент у «волков» 10-матчевая беспроигрышная серия, в которой они выиграли в восьми из них при двух ничейных исходах.

    Все прогнозы на футбол

    В турнирной таблице чемпионата Катара 14-кратный чемпион этой страны находится на третьем месте, имея после 14 матчей 30 очков, что на три меньше чем у лидера.

    «Сепахан»

    «Сепахан» стартовал на континентальном клубном первенстве с выездной разгромной виктории над «Аль-Аин» из ОАЭ со счетом 4:0 и возглавит группу D.

    8000ПолучитьБонус с промокодом LIVESPORT1xstavka.ru 1000ЗабратьПросто за регистрациюwinline.ru

    У «желтых львов» беспроигрышная серия немного скромнее, на данный момент она состоит из четырех встреч, где они поровну побелили выигрыши и мировые исходы. Но за последние 23 матча они проиграли лишь раз.

  • КЧМ в Катаре прошел гладко. Насколько готова страна к чемпионату мира-2022?
  • Стадионы достраивают, а туристов планируют селить в пустыне
  • 24/12/2019

    • В чемпионате Ирана «золотые» идут на третьей позиции, имея на своем счету 36 очков после 19 игр. От лидера они отстают на четыре зачетных пункта.

    Последний раз эти коллективы играли между собой на групповом этапе Лиги чемпионов в 2014 году. И тогда эти команды обменялись домашними викториями — 3:1 и 0:4.

    Прогноз на «Аль-Садд» — «Сепахан»

    Прогнозируем, что на своей арене катарский чемпион сможет обыграть представителя Ирана. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.70
  • Прогноз на матч Россия U20 — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 11:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Куньлунь РС
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч СКА — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.57
  • Прогноз на матч Йокерит — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Милан — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Челси — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Челси — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Челси — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.24
  • Экспресс дня 17 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Боруссия Д — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Атлетико — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Боруссия Д — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Атлетико — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Гол Ибрагимовича не помог «Милану» избежать поражения
  • Ибрагимович был бессилен против коллективизма «Интера»
    • 00:52 11/02/2020     Жозе Моуринью
  • Жозе 2.0. Остается ли Моуринью «Особенным»?
    • 13:23 11/02/2020     Дэвид Бэкхем
  • «Интер Майами» против миланского «Интера» и еще 9 футбольных сражений за копирайт
    • 02:05 14/02/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Аль-Садд» — «Сепахан». Прогноз (к. 2.35) и ставки на матч азиатской Лиги чемпионов 18 февраля 2020 года. Прогноз на «Аль-Садд» — «Сепахан». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.35
    Тоже интересно
    Александр Логинов Прочие Логинов не просто добыл золото на ЧМ. Он заставил замолчать всех западных критиковПресса и комментарии о победе Александра Логинова на чемпионате мира по биатлону Вчера в 18:500
  • 07:18
    • Российский форвард оформил хет-трик за молодежку «Монако»
  • 07:03
    • Смолов остался доволен голом и результатом в матче с «Реалом»
  • 18:05
    • Француз Жаклен выиграл гонку преследования на ЧМ по биатлону, у Логинова — бронза
    «Атлетико» Футбол Примера. «Атлетико» сыграл вничью с «Валенсией», «Барселона» обыграла «Хетафе», Смолов забил «Реалу»Обзор матчей 24 тура Примеры 01:010
  • Экспресс дня

  • «МЮ» прервет свою «сухую» серию?
  • 3.24
    •
  • 00:57
    • «Лилль» на своем поле уступил «Марселю»
  • 00:04
    • Лаленкова завоевала серебро ЧМ на дистанции 1500 м
  • 23:50
    • «Питтсбург» нанес поражение «Детройту»
    Давид де Хеа Футбол АПЛ. «Ливерпуль» победил «Норвич», «Арсенал» разгромил «Ньюкасл», «Челси» сразится с «МЮ»Обзор матчей 26 тура АПЛ Вчера в 22:520
  • 16:35
    • «Спартак» обыграл «Арарат» в товарищеском матче
  • 16:27
    • Вирер выиграла гонку преследования на ЧМ в Антхольце
  • 16:16
    • «Эспаньол» в меньшинстве не удержал победу над «Севильей»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие