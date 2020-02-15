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    Болонья не отстанет от еврокубковой зоны

    «Болонья» — «Дженоа». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч чемпионата Италии 15 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Болонья» — «Дженоа»
    Муса Барроу
    В 24 туре итальянской Серии А «Болонья» будет принимать «Дженоа». Игра пройдет на стадионе «Ренато Даль-Ара» 15 февраля. Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на «Болонья» — «Дженоа».
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    Футбол. Италия. Серия А 15 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
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    «Болонья»

    За 23 тура чемпионата Италии команда из одноименного города сумела заработать 33 балла. В таблице первенства она идет седьмой. От еврокубковой зоны этот клуб отделяет 1 пункт.

    В стартовых трех матчах 2020 года «Болонья» завоевала всего 2 очка. Все началось с ничейной встречи с «Фиорентиной» 6 января (1:1).

    Через неделю красно-синие в гостях потерпели поражение от «Торино» (0:1), после чего подопечные Синиши Михайловича расписали мировую с «Вероной» (1:1).

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    Но в следующих трех встречах «Болонья» выглядела здорово. Команда из одноименного города победила СПАЛ (3:1), «Брешию» (2:1) и «Рому» (3:2).

    «Дженоа»

    Коллектив из Генуи находится в зоне вылета на 18 строчке в таблице. В ходе 23 туров итальянского первенства эта команда заработала 19 очков.

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    • В стартовой встрече 2020 года «Дженоа» на своем поле переиграла «Сассуоло» (2:1), после чего подопечные Давиде Николы вылетели из Кубка страны от «Торино» в серии пенальти (1:1, 3:5).

    В следующих двух матчах в рамках Серии А «грифоны» потерпели поражения от «Вероны» (1:2) и «Ромы» (1:3). В заключительной битве января красно-синие сыграли вничью с «Фиорентиной» (0:0).

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    В первом февральском поединке «Дженоа» в гостях расписала мировую с «Аталантой» (2:2), а через неделю клуб из Генуи минимально обыграл «Кальяри» (1:0).

    Прогноз

    На победу «Болоньи» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,92, на ничью — 3,68, а на победу «Дженоа» — 4,26.

    Сейчас команда Михайловича активно борется за место в еврокубках. Чтобы не отставать от конкурентов, этому коллективу необходимо обыгрывать клубы из зоны вылета. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Болоньи» больше 1,5 с коэффициентом 1,86. 0

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    «Болонья» — «Дженоа». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч чемпионата Италии 15 февраля 2020 года. Прогноз на «Болонья» — «Дженоа». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.86
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