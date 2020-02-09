«Сельта» — «Севилья». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч чемпионата Испании 9 февраля 2020 года

В 23 туре чемпионата Испании «Сельта» будет принимать «Севилью». Игра пройдет на стадионе «Балаидос» 9 февраля. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Сельта» — «Севилья».

«Сельта»

На данном этапе чемпионата Испании клуб из Виго находится в зоне вылета на 18 месте в таблице. За 22 тура Ла Лиги этой команде удалось заработать всего 17 очков.

В 2020 году «Сельта» смогла победить всего раз. 5 января подопечные Оскара Гарсии сыграли вничью с «Осасуной» (1:1), а затем его коллектив одолел «Мериду АД» в Кубке страны (4:1).

С тех пор «небесные» больше не выигрывают. 19 января команда из Виго расписала мировую с «Атлетиком» в Примере (1:1). А в 1/16 финала Кубка Испании «кельты» в дополнительное время оказались слабее «Мирандеса» (1:2).

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Домашний поединок 26 января в чемпионате закончился для «Сельты» ничьей в противостоянии с «Эйбаром» (0:0). А через неделю команда Гарсии уступила «Валенсии» на «Месталье» (0:1).

«Севилья»

Команда из одноименного города сейчас находится в четверке сильнейших в таблице чемпионата с 39 баллами на счету. От «Хетафе», идущего третьим, этот коллектив отстает лишь по разнице голов.

В семи поединках в 2020 году подопечным Юлена Лопетеги удалось победить трижды. В первой игре января «Севилья» расписала мировую с «Атлетиком» в Примере (1:1).

А затем красно-белые разгромили «Эскобедо» в 1/32 финала Кубка страны (5:0). В 20 туре чемпионата «севильцы» потерпели поражение от «Реала» (1:2). А в 1/16 финала Кубка они разобрались с «Леванте» (3:1).

21 тур Ла Лиги завершился для «Севильи» домашней победой над «Гранадой» (2:0), после чего коллектив Лопетеги вылетел от «Мирандеса» из 1/8 финала Кубка Короля (1:3). 2 февраля красно-белые сыграли вничью с «Алавесом» в Примере (1:1).

Прогноз

Победа «Сельты» в игре 23 тура Примеры оценивается в 3,35, на ничью букмекеры предлагают котировку 3,30, а на победу «Севильи» — 2,21.

Несмотря на то что «севильцы» находятся не в лучшей форме, они сумеют достойно показать себя в матче с клубом из зоны вылета. Наш прогноз — «Севилья» победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1,65. 0