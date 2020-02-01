«Фортуна» Д — «Айнтрахт». Прогноз (к. 2.15) и ставки на матч чемпионата Германии 1 февраля 2020 года

«Фортуна» Д
«Фотруна» очень неудачно начала 2020 год, проиграв оба поединка чемпионата. Сперва она в родных стенах уступила бременскому «Вердеру» со счетом 0:1.
А в прошлом туре дюссельдорфцы были разгромлены в Леверкузене «Байром» (0:3), что повлекло за собой отставку главного тренера Фридхельма Функеля.
По итогам 19 игровых дней «красно-белые» находятся на самом дне турнирной таблицы Бундеслиги, но от 15-й безопасной строки их отделят всего три балла.
На своей арене в этом розыгрыше немецкого первенства «Фортуна» выиграли три игры из девяти, раз сыграла вничью и пять встреч проиграла, разница мячей — 8:15.
«Айнтрахт»
У «Айнтрахта» совсем противоположные результаты, чем у его предстоящего соперника. Франкфуртцы выиграли обе игры в новом году.
В первом поединке 2020 года «орлы» положили на лопатки в гостях «Хоффенхайм» (2:1), а на прошлой неделе дома повергли лидера первенства «РБ Лейпциг» со счетом 2:0.
Эта удачная серия позволила команде подняться на девятую позицию в турнирной таблице Бундеслиги. От зоны еврокубков ее теперь отделяет девять пунктов.
В этом сезоне на выезде «Айнтрахт» играет пока очень плохо. Всего две победы в девяти встречах при семи поражениях, разница забитых и пропущенных — 10:16.
В первом круге «Айнтрахт» на своем поле выиграл у «Фортуны» со счетом 2:1, в прошлом сезоне «орлы» победили дважды — 7:1 и 3:0.
Прогноз на «Фортуна» Д — «Айнтрахт»
Прогнозируем, что «Айнтрахт» обладающий сильным составом, преодолел уже свой игровой кризис и добудет три очка в игре с аутсайдером. 0