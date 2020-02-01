«Фортуна» Д — «Айнтрахт». Прогноз (к. 2.15) и ставки на матч чемпионата Германии 1 февраля 2020 года

В рамках 20-го тура немецкой Бундеслиги «фортуна» в Дюссельдорфе на «Меркур Шпиль-Арене» сразится с франкфуртским «Айтрахтом». Игра, которая состоится 1 февраля, начнется в 17:30 по мск. Прогноз на «Фортуна» Д — «Айнтрахт».

«Фортуна» Д

«Фотруна» очень неудачно начала 2020 год, проиграв оба поединка чемпионата. Сперва она в родных стенах уступила бременскому «Вердеру» со счетом 0:1.

А в прошлом туре дюссельдорфцы были разгромлены в Леверкузене «Байром» (0:3), что повлекло за собой отставку главного тренера Фридхельма Функеля.

По итогам 19 игровых дней «красно-белые» находятся на самом дне турнирной таблицы Бундеслиги, но от 15-й безопасной строки их отделят всего три балла.

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На своей арене в этом розыгрыше немецкого первенства «Фортуна» выиграли три игры из девяти, раз сыграла вничью и пять встреч проиграла, разница мячей — 8:15.

«Айнтрахт»

У «Айнтрахта» совсем противоположные результаты, чем у его предстоящего соперника. Франкфуртцы выиграли обе игры в новом году.

В первом поединке 2020 года «орлы» положили на лопатки в гостях «Хоффенхайм» (2:1), а на прошлой неделе дома повергли лидера первенства «РБ Лейпциг» со счетом 2:0.

Эта удачная серия позволила команде подняться на девятую позицию в турнирной таблице Бундеслиги. От зоны еврокубков ее теперь отделяет девять пунктов.

В этом сезоне на выезде «Айнтрахт» играет пока очень плохо. Всего две победы в девяти встречах при семи поражениях, разница забитых и пропущенных — 10:16.

В первом круге «Айнтрахт» на своем поле выиграл у «Фортуны» со счетом 2:1, в прошлом сезоне «орлы» победили дважды — 7:1 и 3:0.

Прогноз на «Фортуна» Д — «Айнтрахт»

Прогнозируем, что «Айнтрахт» обладающий сильным составом, преодолел уже свой игровой кризис и добудет три очка в игре с аутсайдером. 0