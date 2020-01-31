Закрытие трансферного окна. Зима 2020. Онлайн

31 января закрывается зимнее трансферное окно сезона 2019/2020. В отличие от РПЛ, где последний день трансферов намечен на 21 февраля, у топ-клубов Европы остался ровно день, чтобы решить текущие проблемы. Расскажем обо всем по порядку.

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Чего ждем?

Эдинсон Квани. Самобытный форвард провалил первую часть сезона в ПСЖ и вроде бы готов перебраться в беззубый «Атлетико». Однако, клубы никак не могут договорить по деньгам. Остались сутки.

Виллиан. Бывший игрок «Анжи» может перебраться в «Барселону», оставшуюся без Суареса. У бразильца заканчивается контракт с «Челси», и трансфер сейчас — последняя возможность выручить неплохие деньги за 30-летнего игрока.

Оливье Жиру. 33-летний форвард тоже готов покинуть «Челси». Возрастным французом интересуются «Тоттенхэм» и «Лацио», однако его переход зависит от других трансферных планов «синих».

И это только вершина айсберга. Наверняка, будет интересно. 0