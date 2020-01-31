ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Закрытие трансферного окна. Зима 2020. Онлайн

    В ведущих чемпионат Европы (кроме российского) закрывается зимнее трансферное окно. Кто сможет усилиться, а кто — заработать — в онлайне LiveSport.Ru

    Футбол Трансферы Англия. Премьер-лига Футбол Англии Бундеслига Футбол Германии Примера Футбол Испании Серия A Футбол Италии Китай. Суперлига Футбол Франции Премьер-лига (Украина) Футбол Украины Португалия РПЛ Футбол России Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Вся лентаСамое главное
    Кике СетьенКаталонское обновление. Три трансфера для Сетьена Эдинсон КаваниЗакрытие трансферного окна. Зима 2020. Онлайн Футболисты «Ливерпуля»Парни Клоппа превзошли «Челси» Моуринью. Следующая остановка — непобедимый «Арсенал»
  • 22:46
    • Смолов перешел в «Сельту»
  • 00:29
    • «Ньюкасл» арендовал защитника сборной Англии
  • 00:15
    • ЦСКА переиграл «Химки» в Евролиге
  • 23:55
    • «Крылья Советов» объявили о переходе защитника сборной Алжира
  • 23:50
    • «Рубин» арендовал защитника «Браги»
  • 23:29
    • «Барселона» разгромила «Леганес» и вышла в четвертьфинал Кубка Испании
  • 22:25
    • СКА дожал «Авангард» в овертайме
    Все новости спорта
    Эдинсон Кавани
    Эдинсон Кавани
  • 10 000
    • Фрибет новичкамИграть!
    31 января закрывается зимнее трансферное окно сезона 2019/2020. В отличие от РПЛ, где последний день трансферов намечен на 21 февраля, у топ-клубов Европы остался ровно день, чтобы решить текущие проблемы. Расскажем обо всем по порядку.
  • Онлайн обновляется
  • Страница обновляется автоматически

    • Чего ждем?

    Эдинсон Квани. Самобытный форвард провалил первую часть сезона в ПСЖ и вроде бы готов перебраться в беззубый «Атлетико». Однако, клубы никак не могут договорить по деньгам. Остались сутки.

  • Трансферный дайджест. 21-27 января
  • Где хочет играть Кавани, кого «Барселона» присмотрела на замену Суаресу и другие трансферные новости последних дней
  • 27/01/2020

    • Виллиан. Бывший игрок «Анжи» может перебраться в «Барселону», оставшуюся без Суареса. У бразильца заканчивается контракт с «Челси», и трансфер сейчас — последняя возможность выручить неплохие деньги за 30-летнего игрока.

    Оливье Жиру. 33-летний форвард тоже готов покинуть «Челси». Возрастным французом интересуются «Тоттенхэм» и «Лацио», однако его переход зависит от других трансферных планов «синих».

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 8000ПолучитьБонус с промокодом LIVESPORT1xstavka.ru

    И это только вершина айсберга. Наверняка, будет интересно. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Каталонское обновление. Три трансфера для Сетьена
  • Вчера в 22:20
    •
  • Прогноз
  • «Герта» — «Шальке»
  • 1.90
  • Сегодня в 22:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Клопп раскритиковал календарь Кубка Англии
  • Кубок Англии обречен, но Клопп тут ни при чем
    • 05:47 29/01/2020     Лео Месси
  • Войско императора разбито. Почему Месси «наелся» в «Барселоне» и что ему делать?
    • 15:23 29/01/2020     Эдинсон Кавани
  • Трансферный дайджест. 21-27 января
    • 22:25 27/01/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Тоже интересно
    Уле-Гуннар Сульшер и Пеп Гвардиола Футбол Очередной финал для Гвардиолы, еще одна отсрочка для Сульшера«МЮ» вновь обыграл «Сити» на «Этихаде», но в финал Кубка лиги пробились «горожане» Вчера в 16:080
  • 19:01
    • Плющенко: Не надо задирать нос после этого чемпионата Европы
  • 01:03
    • «Лион» одолел «Ниццу» и вышел в четвертьфинал Кубка Франции
  • 00:55
    • «Мирандес» выбил «Севилью» из Кубка Испании
    Новак Джокович Теннис Australian Open. Кенин и Мугуруса поспорят за трофей, Джокович выбил Федерера30 января на Открытом чемпионате Австралии по теннису прошли полуфинальные поединки в мужском и женском одиночных разрядах Вчера в 14:130
  • Экспресс дня

  • Отберет ли «Герта» очки у «Шальке»?
  • 3.77
    •
  • 00:43
    • Форвард «Милана» перешел в «Герту»
  • 00:00
    • «Вильярреал» усилился форвардом дортмундской «Боруссии»
  • 22:52
    • Московское «Динамо» обыграло рижское
    Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола Футбол Назло рекордам. Улучшит ли Клопп достижения Гвардиолы в АПЛ?Главные рекорды Премьер-лиги, которые «Ливерпуль» может побить в сезоне 2019/20 29/01/2020 в 21:080
  • 16:16
    • Опубликованы эскизы новой арены СКА
  • 15:04
    • «Спартак» объявил о трансфере Соболева
  • 14:38
    • СМИ: «Локомотив» пока не контактировал с Кокориным
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.90
  • Прогноз на матч Тим — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Амур — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Адмирал — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Герта — Шальке
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.77
  • Экспресс дня 31 января
  • Сегодня в 22:30
    •  5.50
  • Прогноз на матч Ренн — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.69
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Детройт
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Питтсбург — Филадельфия
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Локомотив — Партизан
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Лестер — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие