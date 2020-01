Защитник «Манчестер Сити»продолжит карьеру в

Немецкий клуб оформил трансфер испанского футболиста на правах аренды до конца сезона. Он будет играть за «Лейпциг» под 3-м номером.

В текущем сезоне 23-летний Анхелиньо сыграл 6 матчей за «Ман Сити» в чемпионате Англии.

Bienvenido, @angel_tasende69! 🇪🇸🤗

Our newest 'Toro' joins us on loan until the end of the season from @ManCity ✍️🐂

🔴⚪ #DieRotenBullen pic.twitter.com/qcLamqTwCo