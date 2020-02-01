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    «МЮ» арендовал форварда «Шанхай Шеньхуа»

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    «Манчестер Юнайтед» усилил свой состав нападающим китайского «Шанхай Шеньхуа» Одионом Игало.

    Одион Игало
    Одион Игало

    Манкунианцы арендовали 30-летнего нигерийского нападающего до конца сезона. Пункта о выкупе в контракте нет.

    По сообщениям СМИ, сумма сделки составила 3 миллиона фунтов, а зарплата игрока составляет 300 тысяч фунтов в неделю, 100 из которых будет выплачивать «МЮ».

    В минувшем сезоне Игало принял участие в 19 матчах на клубном уровне. На счету форварда 10 забитых мячей.

    Контракт игрока с «Шанхай Шэньхуа» рассчитан до конца 2021 года. Рыночная трансферная стоимость нападающего составляет 6,5 млн. евро. 0

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