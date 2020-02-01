«МЮ» арендовал форварда «Шанхай Шеньхуа»

усилил свой состав нападающим китайского «Шанхай Шеньхуа»

Манкунианцы арендовали 30-летнего нигерийского нападающего до конца сезона. Пункта о выкупе в контракте нет.

По сообщениям СМИ, сумма сделки составила 3 миллиона фунтов, а зарплата игрока составляет 300 тысяч фунтов в неделю, 100 из которых будет выплачивать «МЮ».

В минувшем сезоне Игало принял участие в 19 матчах на клубном уровне. На счету форварда 10 забитых мячей.

Контракт игрока с «Шанхай Шэньхуа» рассчитан до конца 2021 года. Рыночная трансферная стоимость нападающего составляет 6,5 млн. евро. 0