«Аталанта» — «Милан». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч чемпионата Италии 22 декабря 2019 года

В 17 туре итальянской Серии А «Аталанта» будет принимать «Милан». Игра пройдет на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» 22 декабря. Начало встречи — в 14:30 мск. Прогноз на «Аталанта» — «Милан».

«Аталанта»

В 16 турах итальянского первенства клуб из города Бергамо завоевал 28 очков. На данный момент команда находится на 6 строчке в таблице.

С конца октября по 23 ноября подопечные Джана Пьеро Гасперини не могли победить в течение пяти поединков. Все началось с ничьей в противостоянии с «Наполи» (2:2).

Затем «Аталанта» потерпела поражение от «Кальяри» (0:2), после чего «королева провинциалов» расписала мировую с «Ман Сити» в ЛЧ (1:1) и «Сампдорией» в Серии А (0:0). В 13 туре чемпионата команда дома уступила «Ювентусу» (1:3).

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Но после этого коллектив из Бергамо одолел «Динамо» Загреб (2:0), «Брешию» (3:0), «Верону» (3:2) и «Шахтер» (3:0). В последнем матче «Аталанта» не справилась с «Болоньей» (1:2).

«Милан»

В 16 поединках Серии А миланский коллектив завоевал 21 балл. На данный момент эта команда расположилась в середине турнирной таблицы на 10 позиции.

Первая победа при тренере Стефано Пиоли была добыта «россонери» в матче со СПАЛом (1:0). Но затем «дьяволы» уступили «Лацио» (1:2) и «Ювентусу» (0:1).

23 ноября «Милан» на «Сан-Сиро» расписал мировую с «Наполи» (1:1), а декабрь красно-черные начали с победы над «Пармой» (1:0).

Во втором поединке зимы подопечные Стефано Пиоли одержали верх над «Болоньей» (3:2). В 16 туре итальянского первенства «россонери» не выявили победителя в противостоянии с «Сассуоло» (0:0).

Прогноз

На победу «Аталанты» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,82, на ничью — 3,80, а на победу «Милана» — 4,20.

На стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» хозяева должны обыгрывать красно-черных, которые и в текущем сезоне выступают нестабильно. Наш прогноз на матч — победа «Аталанты» с коэффициентом 1,82. 0