«Марсель» — «Бордо». Прогноз (к. 3.3) и ставки на матч чемпионата Франции 8 декабря 2019 года

В воскресенье, 8 декабря, «Марсель» в поединке 17-го тура французской Лиги 1 дома сыграет с «Бордо». Встреча, которая пройдет на «Велодром», начнется в 22:00 по мск. Прогноз на «Марсель» — «Бордо».

«Марсель»

За 16 поединков французского первенства южане смогли набрать 31 очко, что позволяет им идти вторыми в таблице.

В 10 туре Лиги 1 «Марсель» дома одолел «Страсбург» (2:0), после чего подопечные Андре Виллаша-Боаша потерпели поражения от ПСЖ (0:4) и «Монако» в Кубке страны (1:2).

С тех пор провансальцы больше не уступают соперникам. 12 и 13 туры чемпионата завершились для команды победами над «Лиллем» и «Лионом» с одинаковым счетом — 2:1.

В 14 поединке первенства «Марсель» разобрался с «Тулузой» (2:0), а спустя неделю южане были сильнее «Бреста» на «Велодроме» (2:1).

Победная серия коллектива достигла пяти матчей в прошлом туре, когда он победил на выезде «Анже» (2:0).

«Бордо»

«Бордо» занимает четвертое место в турнирной таблице французской Лиги 1. Клуб имеет в своем активе 26 очков.

На счету команды Паулу Соузы семь побед, пять ничьих и четыре поражения.

В ноябре жирондинцы ни разу не проиграли, выиграв у «Нанта» (2:0) и «Монако» (2:1). Также они разошлись миром с «Ниццей» (1:1) и «Реймсом» (1:1).

В декабре их беспроигрышная серия достигла шести матчей после разгрома «Нима» (6:0) в прошлом туре дома.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,57, тогда как успех гостей оценивается в 5,5, а ничья — в 4,2.

Рекомендуем ставить на то, что «Марсель» выиграет, и обе команды забьют за 3,3. 0