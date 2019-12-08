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    Прорвет ли «Крылья» на голы?

    «Крылья Советов» — «Урал». Прогноз (к. 2.35) и ставки на матч чемпионата России 8 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Крылья Советов» — «Урал»
    Александр Соболев
    В воскресенье, 8 декабря, «Крылья Советов» в поединке 19-го тура российской Премьер-лиги примут «Урал». Встреча, которая пройдет на «Самара Арена», начнется в 14:00 по мск. Прогноз на «Крылья Советов» — «Урал».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 08 Декабря 2019 года
    Крылья Советов
  • Самара
    •  Крылья Советов 14:00 Урал Урал
  • Екатеринбург
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.15
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 3.50
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    «Крылья Советов»

    «Крылья Советов» не выигрывали в пяти матчах РПЛ подряд, при этом команда Миодрага Божовича не могла в них даже отличиться.

    В этот период «волжане» раз сыграли вничью и четыре встречи проиграли. Мировая пришлась на домашнюю игру с «Рубином» (0:0). Поражения состоялись от «Зенита», «Спартака» (по 0:2), ЦСКА и «Уфы» (по 0:1).

    В турнирной таблице чемпионата России «Крылышки» с 18 баллами идут 12-ми, опережая зону прямого вылета только по лучшим дополнительным показателям.

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    • В девяти домашних встречах текущего розыгрыша РПЛ самарцы добыли только две победы, столько же раз сыграли вничью и пять раз проиграли, разница мячей — 8:10.

    «Урал»

    «Урал» с 21 зачетным баллом расположился на десятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги, находясь на расстоянии одной победы от опасной зоны.

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    Стоит отметить, что клуб из Екатеринбурга последние три игры в чемпионате закончил безголевыми мировыми исходами (с «Ахматом», «Спартаком» и «Ростовом»).

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    В восьми гостевых играх текущей РПЛ «оранжево-черные» победили дважды, четыре встречи закончили вничью и дважды уходили с поля ни с чем. На выезде команда не проигрывает уже в шести встречах кряду.

    В первом круге «Крылышки» одолели в гостях «Урал» со счетом 3:1. В прошлом чемпионате самарцы дома проиграли (0:1), а в Екатеринбурге коллективы сыграли вничью — 1:1.

    Прогноз на «Крылья Советов» — «Урал»

    Прогнозируем, что «Крылышки», давно не забивавшие в РПЛ, на этот раз смогут огорчить своего оппонента, и не раз. 0

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    «Крылья Советов» — «Урал». Прогноз (к. 2.35) и ставки на матч чемпионата России 8 декабря 2019 года. Прогноз на «Крылья Советов» — «Урал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.35
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