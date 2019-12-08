«Крылья Советов» — «Урал». Прогноз (к. 2.35) и ставки на матч чемпионата России 8 декабря 2019 года

В воскресенье, 8 декабря, «Крылья Советов» в поединке 19-го тура российской Премьер-лиги примут «Урал». Встреча, которая пройдет на «Самара Арена», начнется в 14:00 по мск. Прогноз на «Крылья Советов» — «Урал».

«Крылья Советов»

«Крылья Советов» не выигрывали в пяти матчах РПЛ подряд, при этом команда Миодрага Божовича не могла в них даже отличиться.

В этот период «волжане» раз сыграли вничью и четыре встречи проиграли. Мировая пришлась на домашнюю игру с «Рубином» (0:0). Поражения состоялись от «Зенита», «Спартака» (по 0:2), ЦСКА и «Уфы» (по 0:1).

В турнирной таблице чемпионата России «Крылышки» с 18 баллами идут 12-ми, опережая зону прямого вылета только по лучшим дополнительным показателям.

В девяти домашних встречах текущего розыгрыша РПЛ самарцы добыли только две победы, столько же раз сыграли вничью и пять раз проиграли, разница мячей — 8:10.

«Урал»

«Урал» с 21 зачетным баллом расположился на десятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги, находясь на расстоянии одной победы от опасной зоны.

Стоит отметить, что клуб из Екатеринбурга последние три игры в чемпионате закончил безголевыми мировыми исходами (с «Ахматом», «Спартаком» и «Ростовом»).

Прогнозы на чемпионат России по футболу

В восьми гостевых играх текущей РПЛ «оранжево-черные» победили дважды, четыре встречи закончили вничью и дважды уходили с поля ни с чем. На выезде команда не проигрывает уже в шести встречах кряду.

В первом круге «Крылышки» одолели в гостях «Урал» со счетом 3:1. В прошлом чемпионате самарцы дома проиграли (0:1), а в Екатеринбурге коллективы сыграли вничью — 1:1.

Прогноз на «Крылья Советов» — «Урал»

Прогнозируем, что «Крылышки», давно не забивавшие в РПЛ, на этот раз смогут огорчить своего оппонента, и не раз. 0