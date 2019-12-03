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    Против «Лилля» «Лион» будет действовать осторожно

    «Лион» — «Лилль». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч чемпионата Франции 3 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Лион» — «Лилль»
    Руди Гарсия
    В 16 туре французской Лиги 1 «Лион» будет принимать «Лилль». Игра пройдет на стадионе «Парк Олимпик Лион» 3 декабря. Начало встречи — в 23:05 мск. Прогноз на «Лион» — «Лилль».
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    Футбол. Франция. Лига 1 03 Декабря 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Лион»

    В 15 турах французского первенства клуб из Лиона набрал 22 очка и занял 7 место в таблице. Столько же баллов имеет и «Лилль», а от еврокубковой зоны команду отделяют 2 пункта.

    После поражения в Лиге чемпионов от «Бенфики» в Португалии (1:2) подопечные Руди Гарсии смогли трижды подряд выиграть.

    «Лион» победил «Мец» (2:0) и «Тулузу» (3:2) в 11 и 12 турах чемпионата Франции, а затем «дети» взяли реванш у «орлов» в ЛЧ (3:1). Но 10 ноября эта команда уступила «Марселю» в домашнем первенстве (1:2).

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    В 14 туре Лиги 1 «Лион» оказался сильнее «Ниццы» (2:1), а в еврокубках коллектив Гарсии проиграл в Санкт-Петербурге «Зениту» (0:2). В последнем на данный момент матче «дети» разобрались со «Страсбуром» (2:1).

    «Лилль»

    Сейчас этот клуб имеет на своем счету 22 балла. Но по второстепенным показателям команда идет ниже «Лиона». Пока она располагается на 8 месте в таблице.

    В 11 туре чемпионата «Лилль» на своем поле сумел уверенно обыграть «Бордо» (3:0) и прервать серию без побед, которая составила пять матчей.

    Но после успешной игры 26 октября «доги» провели новый неудачный отрезок. Сперва в Лиге 1 подопечные Кристофа Гальтье уступили «Марселю» (1:2), а затем в ЛЧ его коллектив был разгромлен «Валенсией» (1:4).

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    После ничейной встречи с «Мецом» (0:0) «Лилль» потерпел поражения от ПСЖ (0:2) и «Аякса» (0:2). Но 15 тур подарил команде победу с минимальным счетом над «Дижоном» (1:0).

    Прогноз

    На победу «Лиона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,97, на ничью — 3,65, а на победу «Лилля» — 3,90.

    Наш прогноз на матч — тотал меньше 3 с коэффициентом 1,61. 0

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    «Лион» — «Лилль». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч чемпионата Франции 3 декабря 2019 года. Прогноз на «Лион» — «Лилль». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.61
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