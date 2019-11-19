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    Узбекистан станет на победный путь?

    Узбекистан — Палестина. Прогноз (к. 1.56) и ставки на матч отбора к ЧМ-2022 19 ноября 2019 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Чемпионат мира по футболу-2022
    Прогноз на Узбекистан — Палестина
    Игроки сборной Узбекистана
    Во вторник, 19 ноября, в шестом туре группового этапа второго квалификационного раунда ЧМ-2022 в зоне Азия сборная Узбекистана дома примет национальную команду Палестины. Начало игры — в 15:00 по мск. Прогноз на Узбекистан — Палестина.

    Узбекистан

    «Белые волки» начали эту отборочную компанию с гостевого поражения от предстоящего противника со счетом 0:2, после чего они победили в двух встречах кряду.

    Сперва узбеки на своей территории разгромили сборную Йемена (5:0), а затем одолели на выезде команду Сингапура — 3:1.

    Закончили первый круг группового этапа они очень неудачно, проиграв в родных стенах Саудовской Аравии (2:3), пропустив третий гол перед самым финальным свистком.

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    После четырех игр Узбекистан с шестью очками идет вторым в группе D, но эта позиция даст пропуск в следующий раунд только четырем участникам из восьми.

    Палестина

    У сборной Палестины на счету числится четыре зачетных пункта, с которыми она расположилась на четвертой позиции в своей группе.

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    Все эти баллы «рыцари» заработали на своей арене. Переиграли своего предстоящего оппонента 2:0 и расписали мировую с саудитами — 0:0.

    Обе выездные встречи сложились для них неудачно, они уступили в них не самым сильным соперникам — Сингапуру (1:2) и Йемену (0:1).

    Узбеки дважды играли на своем поле с палестинцами, и обе игры выиграли — 1:0 и 3:0.

    Прогноз на Узбекистан — Палестина

    Прогнозируем, что узбеки на своей арене одолеют палестинцев, которые на выезде чувствуют себя не совсем уверенно. 0

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    Узбекистан — Палестина. Прогноз (к. 1.56) и ставки на матч отбора к ЧМ-2022 19 ноября 2019 года. Прогноз на Узбекистан — Палестина. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.56
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