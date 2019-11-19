Киргизия — Таджикистан. Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч отбора к ЧМ-2022 19 ноября 2019 года

19 ноября в Бишкеке сборная Киргизии примет национальную команду Таджикистана в шестом туре второго отборочного этапа азиатской зоны ЧМ-2022. Стартовый свисток будет дан в 17:00 по Москве. Прогноз на Киргизия — Таджикистан.

Киргизия

«Белые соколы» стартовали в отборочной компании к мировому форуму с гостевого поражения от своего предстоящего соперника (0:1).

Потом состоялись две виктории. Сперва киргизы на своей территории разгромили Мьянму со счетом 7:0, а затем выиграли на выезде у Монголии (2:1).

Все прогнозы на ЧМ-2022

В четвертом туре сборная Киргизии в родных пенатах оказалась слабее японской команды (0:2) и с шестью очками она расположилась на второй строке в группе F.

Таджикистан

Таджики хорошо начали квалификационную компанию к ЧМ-2022, выигра две первые встречи. Сперва они на своей территории одолели Киргизию с счетом 1:0, а в следующем мачте с таким же результатом переиграла в гостях Монголию.

Но затем «персидские львы» сдали свои позиции, проиграв две игры кряду. Дома были разгромлены Японией (0:3), а в прошлом туре уступили в Мьянме местной сборной со счетом 3:4.

У команды Таджикистана на счету также числится шесть зачетных баллов, но из худшей разницы мячей она идет на третьей позиции в своей группе.

В прошлом отборочном турнире к ЧМ-2018 эти команды тоже играли в одной группе. И тогда игра в Киргизии закончилась вничью со счетом 2:2.

Прогноз на Киргизия — Таджикистан

Прогнозируем, что в поединке географических соседей и соседей по турнирной таблице голы будут в обе стороны. 0