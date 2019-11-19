Киргизия — Таджикистан. Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч отбора к ЧМ-2022 19 ноября 2019 года

Киргизия
«Белые соколы» стартовали в отборочной компании к мировому форуму с гостевого поражения от своего предстоящего соперника (0:1).
Потом состоялись две виктории. Сперва киргизы на своей территории разгромили Мьянму со счетом 7:0, а затем выиграли на выезде у Монголии (2:1).
В четвертом туре сборная Киргизии в родных пенатах оказалась слабее японской команды (0:2) и с шестью очками она расположилась на второй строке в группе F.
Таджикистан
Таджики хорошо начали квалификационную компанию к ЧМ-2022, выигра две первые встречи. Сперва они на своей территории одолели Киргизию с счетом 1:0, а в следующем мачте с таким же результатом переиграла в гостях Монголию.
Но затем «персидские львы» сдали свои позиции, проиграв две игры кряду. Дома были разгромлены Японией (0:3), а в прошлом туре уступили в Мьянме местной сборной со счетом 3:4.
У команды Таджикистана на счету также числится шесть зачетных баллов, но из худшей разницы мячей она идет на третьей позиции в своей группе.
В прошлом отборочном турнире к ЧМ-2018 эти команды тоже играли в одной группе. И тогда игра в Киргизии закончилась вничью со счетом 2:2.
Прогноз на Киргизия — Таджикистан
Прогнозируем, что в поединке географических соседей и соседей по турнирной таблице голы будут в обе стороны. 0