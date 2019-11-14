ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген Клопп Недосягаемое золото. Пять упущенных титулов «Ливерпуля» Алексей МиранчукТрансферный дайджест. 5 — 11 ноября Криштиану РоналдуРоналду перестает помогать «Ювентусу»
  • 23:18
    • «Салават Юлаев» одержал победу над рижским «Динамо»
  • 22:24
    • «Ак Барс» обыграл «Авангард» и увеличил отрыв на «Востоке»
  • 22:00
    • Россия сыграет с Бельгией и Сан-Марино в старой форме
  • 21:57
    • «Спартак» в овертайме обыграл ЦСКА
  • 21:44
    • Федотов близок к назначению в «Сочи»
  • 21:18
    • «Локомотив» нанес «Сибири» поражение в Ярославле
  • 21:17
    • Роналдинью объявил о своем возвращении в «Барселону»
    Все новости спорта

    Сыграет ли Иордания снова удачно с Австралией?

    Иордания — Австралия. Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч отбора к ЧМ-2022 14 ноября 2019 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Чемпионат мира по футболу-2022 Прогнозы на сборную Австралии
    Прогноз на Иордания — Австралия
    Фрагмент матча на КА-2019
    В четверг, 14 ноября, в пятом туре группового этапа второго квалификационного раунда отборочного этапа ЧМ-2022 в азиатской зоне сборная Иордании на своем поле примет команду Австралии. Начало игры — в 19:00 по мск. Прогноз на Иордания — Австралия.

    Иордания

    Сборная Иордана на прошедшем Кубке Азии-2019 закончила свое выступление на стадии 1/8 финала, проиграв на этом этапе Вьетнаму по пенальти.

    После завершения турнира иорданцы десять товарищеских матчей, победив только в трех из них при двух ничьих и пяти поражениях.

    В квалификации к мировому форуму «орлы» набрали семь очков и идут вторыми в группе В. Обыграть они смогли Тайвань (2:1) в гостях и Непал (3:0) дома, расписали мировую с Кувейтом (0:0) на своей территории.

    Австралия

    Национальная команда Австралии на континентальном первенстве добралась до четвертьфинала, проиграв там сборной ОАЭ (0:1).

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 20 000ЗабратьБонус к первому пополнениюleon.ru

    После завершения Кубка Азии-2019 австралийцы провели сперва товарищеский матч, в котором на выезде проиграла сборной Южной Корее — 0:1, после чего стартовали в отборе ЧМ-2022.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Первая игра квалификации принесла «соккероуз» выездную викторию над Кувейтом со счетом 3:0, затем они разгромили в родных стенах Непал (5:0).

    В своей третьей игре «кенгуру» крупно в гостях переиграли Тайвань со счетом 7:1 и с девятью очками единолично возглавили группу В.

    В этом году команды играли на групповой стадии КА-2019. И тогда Иордания обыграла Австралию со счетом 1:0.

    Прогноз на Иордания — Австралия

    На своем поле Иордания даст бой более именитому сопернику. К тому же, хозяева имеют положительный опыт в играх с австралийцами. Думаем, что много голов не будет. Также можно рискнуть и поставить — 1Х. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.74
  • Прогноз на матч Амур — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Надаль — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Химки — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.40
  • Экспресс дня 13 ноября
  • Сегодня в 18:30
    •  1.55
  • Прогноз на матч Чертаново — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Торпедо — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Циципас — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Айлендерс — Торонто
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Филадельфия — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  1.50
  • Прогноз на матч Мьянма — Таджикистан
  • Футбол
  • Завтра в 13:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Туркменистан — КНДР
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.50
  • Прогноз на матч Киргизия — Японии
  • Футбол
  • Завтра в 14:15
    •  1.48
  • Прогноз на матч Узбекистан — Саудовская Аравия
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Вьетнам — ОАЭ
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Локомотив» — «Краснодар»
  • Ничья в пользу «Зенита». «Локо» потерял Крыховяка, но сдержал «Краснодар»
    • 02:31 11/11/2019     ЦСКА — «Сочи»
  • Лицо попроще. ЦСКА снял проклятие вторых таймов и приблизил отставку Точилина
    • 00:04 11/11/2019     ЦСКА
  • Бесполезная ничья. У ЦСКА остались лишь теоретически шансы на плей-офф
    • 02:06 08/11/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Иордания — Австралия. Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч отбора к ЧМ-2022 14 ноября 2019 года. Прогноз на Иордания — Австралия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.64
    Тоже интересно
    Юрген Клопп Футбол Клопп — большая беда Гвардиолы. «Ливерпуль» подтвердил свое величие на фоне «Сити»«Красные» увеличили свой отрыв от «горожан» в чемпионской гонке 11/11/2019 в 16:220
  • 20:55
    • «Зениту» интересен полузащитник «Палмейраса»
  • 20:44
    • «Спартак» установил цену на Рошу
  • 20:13
    • Сын Мальдини продлил контракт с «Миланом»
    «Вашингтон» — «Аризона» Хоккей НХЛ. «Аризона» прервала победную серию «Вашингтона», «Каролина» разгромила «Оттаву»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 12 ноября Вчера в 07:260
  • Экспресс дня

  • Ставка на хозяев
  • 2.40
    •
  • 00:57
    • Точилин: У «Сочи» существует зависимость от Нобоа
  • 00:50
    • Третьяк: Нельзя проигрывать на Кубке Первого канала
  • 00:43
    • Крикунов: «Динамо» только утром собралось в полном составе
    «Локомотив» — «Краснодар» Футбол Ничья в пользу «Зенита». «Локо» потерял Крыховяка, но сдержал «Краснодар»Реакция спортивных СМИ на ничью «Локомотива» и «Краснодара» 11/11/2019 в 02:310
  • 19:56
    • У Тедеско были предложения из Бундеслиги
  • 19:44
    • Экс-четвертая ракетка мира завершила карьеру
  • 19:28
    • «Барселона» представила форму в цветах каталонского флага
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • LIVE
  • трансляции
    спорта
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие