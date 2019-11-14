Иордания — Австралия. Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч отбора к ЧМ-2022 14 ноября 2019 года

Иордания
Сборная Иордана на прошедшем Кубке Азии-2019 закончила свое выступление на стадии 1/8 финала, проиграв на этом этапе Вьетнаму по пенальти.
После завершения турнира иорданцы десять товарищеских матчей, победив только в трех из них при двух ничьих и пяти поражениях.
В квалификации к мировому форуму «орлы» набрали семь очков и идут вторыми в группе В. Обыграть они смогли Тайвань (2:1) в гостях и Непал (3:0) дома, расписали мировую с Кувейтом (0:0) на своей территории.
Австралия
Национальная команда Австралии на континентальном первенстве добралась до четвертьфинала, проиграв там сборной ОАЭ (0:1).
После завершения Кубка Азии-2019 австралийцы провели сперва товарищеский матч, в котором на выезде проиграла сборной Южной Корее — 0:1, после чего стартовали в отборе ЧМ-2022.
Первая игра квалификации принесла «соккероуз» выездную викторию над Кувейтом со счетом 3:0, затем они разгромили в родных стенах Непал (5:0).
В своей третьей игре «кенгуру» крупно в гостях переиграли Тайвань со счетом 7:1 и с девятью очками единолично возглавили группу В.
В этом году команды играли на групповой стадии КА-2019. И тогда Иордания обыграла Австралию со счетом 1:0.
Прогноз на Иордания — Австралия
На своем поле Иордания даст бой более именитому сопернику. К тому же, хозяева имеют положительный опыт в играх с австралийцами. Думаем, что много голов не будет. Также можно рискнуть и поставить — 1Х. 0