«Мордовия» — «Торпедо». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч ФНЛ 9 ноября 2019 года

В субботу, 9 ноября, в рамках 22-го тура первого российского дивизиона саранская «Мордовия» на своем поле сыграет с московским «Торпедо». Начало игры — в 15:00 по мск. Прогноз на «Мордовия» — «Торпедо».

«Мордовия»

«Мордовия» после 21 поединка в первой российской лиге находится на самом ее дне, имея в своем активе 14 очков. От безопасной строки ее отделяет пять пунктов.

У клуба из Саранска на данный момент 8-матчевая безвыигрышная серия, в которой он проиграл в семи из них. На прошлой неделе «трехцветные» уступили в Москве «Спартаку-2» (0:2), а перед этим расписали домашнюю мировую с «Шинником» — 1:1.

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В 11 домашних встречах текущего сезона ФНЛ «Мордовия» победила в двух из них, столько же игр свела вничью и семь встреч проиграла, разница мячей — 6:15.

«Торпедо»

«Торпедо» с 50 очками по итогам 21 матча первого дивизиона единолично возглавляет турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя на четыре пункта.

У «автозаводцев» на данный момент 4-матчевая беспроигрышная серия, в которой они трижды выиграли и раз сыграли вничью. Начался этот период с виктории над «Чайкой» (2:1).

Затем «черно-белые» дважды играли с «Балтикой». В первенстве эти команды сыграли вничью 1:1 в Калининграде, а в Кубке страны торпедовцы одолели «балтийце» на своем поле в 1/8 финала Кубка России — 1:0. На прошлых выходных москвичи дома переиграли 2:1 «СКА-Хабаровск».

Восемь гостевых игр в этом розыгрыше ФНЛ принесли «Торпедо» пять побед, одну ничью и два поражения, разница забитых и пропущенных — 10:6.

В первом круге эти команды сыграли между собой в Москве вничью со счетом 2:2.

Прогноз на «Мордовия» — «Торпедо»

Ожидаем, что в поединке лидера и аутсайдера ФНЛ будет результативная игра. Ставим на ТБ 2,0. 0