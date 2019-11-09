«Бернли» — «Вест Хэм». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата Англии 9 ноября 2019 года

В субботу, 9 ноября, «Бернли» в поединке 12-го тура английской Премьер-лиги примет «Вест Хэм». Встреча, которая пройдет в на стадионе «Терф Мур», начнется в 18:00 по Москве. Прогноз на «Бернли» — «Вест Хэм».

«Бернли»

На счету у «Бернли» имеется 12 очков, с которыми команда находится на 14 месте в турнирной таблице, опережая зону вылета на четыре.

Последние три игры «бордовые» в чемпионате проиграли. Сначала команда Шона Дайча в этот период не сумела справиться с «Лестером» (1:2) и «Челси» (2:4), а в последнем туре была неудача с «Шеффилд Юнайтед» (0:3).

На своем поле в текущем розыгрыше АПЛ «Бернли» играет пока бескомпромиссно, три матча выиграв при двух поражениях, разница мячей — 8:7.

Точно из-за травм не сыграют Йохан Гудмундссон и Дэниел Дринкуотер. А у лучшего бомбардира команды Криса Вуда еще есть шанс восстановиться.

«Вест Хэм»

У «молотков» на данный момент 5-матчевая безвыигрышная серия в чемпионате Англии, где они трижды проиграли и дважды сыграли вничью.

Последний раз лондонской команде удавалось выиграть еще в конце сентября, когда она дома смогла одолеть «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0. Неделю назад подопечные Мануэля Пеллегрини на своем поле проиграли «Ньюкаслу» (2:3).

Все прогнозы на АПЛ

Из-за продолжительной неудачной серии «Вест Хэм» опустился на 13-е место в турнирной таблице АПЛ. На счету команды 13 очков.

В гостях лондонцы в текущем сезоне чемпионата Англии раз победили, раз сыграли вничью и трижды проиграли, разница забитых и пропущенных — 6:6.

Основной голкипер команды Лукас Фабиянски точно не сыграет. Участие в матче Мичела Антонио и Джека Уилшира остается под вопросом.

В прошлом сезоне АПЛ эти команды обменялись домашними победами — 2:0 и 2:4.

Прогноз на «Бернли» — «Вест Хэм»

«Бернли», который на своем поле добывает львиную долю очков, вполне может рассчитывать на зачетные баллы в игре с кризисны соперником. 0