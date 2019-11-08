«Ницца» — «Бордо». Прогноз (к. 1.58) и ставки на тоталы в Лиге 1 8 ноября 2019 года

В пятницу, 8 ноября, в рамках 13-го тура французской Лиги 1 «Ницца» на своей арене примет «Бордо». Начало игры — в 22:45 по мск. Прогноз на «Ницца» — «Бордо».

«Ницца»

«Ницца» после 12 матчей французского первенства заработала 16 очков и разместилась на 13 месте в турнирной таблице, опережая зону вылета всего на четыре пункта.

Домашней победой над «Реймсом» (2:0) в прошлом туре, «гимназисты» смогли прервать свою серию поражений, составляющую на тот момент из четырех встреч кряду с учетом всех турниров.

В это период «орлята» по 0:1 уступили в гостях «Нанту» и «Страсбуру», а также дома ПСЖ (1:4) в чемпионате страны. Еще они были выбиты из Кубка лиги скромным «Ле Маном» (2:3).

Календарь и таблица Лиги 1

В шести домашних встречах текущей Лиги 1 «Ницца» добыла три победы, раз сыграла вничью и дважды проиграла, разница забитых и пропущенных — 9:9.

«Бордо»

Жирондинцы заработали на два очка больше, чем их оппонент. 18 очков позволяют им находится на шестой позиции. До второй строки им недостает двух пунктов.

За последние пять встреч с учетом всех турниров подопечные Паулу Соузы выиграли в трех из них и два поединка они проиграли.

Две предыдущие игры «Бордо» выиграл дома с одинаковым результатом 2:0. Сперва в Кубке лиги жирондинцы одолели «Дижон», а затем в рамках Лиги 1 они положили на лопатки «Нант».

Все прогнозы на Лигу 1

В этом чемпионате Франции «Бордо» на выезде провел шесть встреч, в которых трижды выиграл, раз сыграл вничью и дважды проиграл, разница мячей — 10:9.

В прошлом розыгрыше Лиги 1 «Ницца» дважды обыграла «Бордо» по 1:0. Стоит отметить, что жирондинцы уже как шесть матчей не могут одолеть «гимназистов».

Прогноз на «Ницца» — «Бордо»

Обе команды не особо радуют результативностью своих поклонников. Ожидаем от этой игры «низовой» матч. 0