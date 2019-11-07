«Вулверхэмптон» — «Слован». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч группового этапа Лиги Европы 7 ноября 2019 года

В 4 туре группового этапа Лиги Европы «Вулверхэмптон» будет принимать «Слован». Игра пройдет на стадионе «Молинью» 7 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Слован».

«Вулверхэмптон»

На данный момент английская команда идет второй в турнирной таблице квартета K с 6 баллами. Этот коллектив опережает «Слован» на 2 пункта.

Свой еврокубковый путь «волки» начали с домашнего поражения в противостоянии с нынешним лидером Группы K «Брагой» (0:1).

А во втором поединке в Лиге Европы «Вулверхэмптон» одолел «Бешикташ» (0:1). Следующий матч «бродяги» также выиграли, разобравшись со «Слованом» (1:2).

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После этого в АПЛ коллектив Нуну Эшпириту Санту расписал мировую с «Ньюкаслом» (1:1), а затем потерпел поражение от «Астон Виллы» в 1/8 финала Кубка лиги (2:1). В 11 туре чемпионата «волки» сыграли вничью с «Арсеналом» (1:1).

«Слован»

Сейчас словацкая команда из Братиславы идет третьей в таблице своей группы с 4 очками. От первой строчки этот клуб отстает на 3 пункта, а от второй — на 2.

В стартовом туре группового этапа небесно-голубые одолели «Бешикташ» (4:2), а в следующем поединке подопечные Яна Козака разошлись миром с «Брагой» на выезде (2:2).

24 октября в третьем матче в еврокубках «короли Братиславы» потерпели поражение от «Вулверхэмптона» (1:2).

После этого в домашнем первенстве «Слован» в гостях взял верх над клубом «Михайловице» (0:1), а чуть позже этот коллектив разобрался с командой «Сеница» (2:0).

Прогноз

На победу «Вулверхэмптона» букмекеры предлагают котировку 1,39, на ничейный исход они дают коэффициент 4,90, а на победу «Слована» — 8,90.

Наш прогноз на матч — победа «Вулверхэмптона» с форой -1 за 1,62. 0