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    «Волки» легко разберутся с «королями Братиславы»

    «Вулверхэмптон» — «Слован». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч группового этапа Лиги Европы 7 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Слован»
    Нуну Эшпириту Санту
    В 4 туре группового этапа Лиги Европы «Вулверхэмптон» будет принимать «Слован». Игра пройдет на стадионе «Молинью» 7 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Слован».
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    Футбол. Лига Европы. Группа K 07 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.33
  • X
  • 4.70
  • 2
  • 11.00
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    «Вулверхэмптон»

    На данный момент английская команда идет второй в турнирной таблице квартета K с 6 баллами. Этот коллектив опережает «Слован» на 2 пункта.

    Свой еврокубковый путь «волки» начали с домашнего поражения в противостоянии с нынешним лидером Группы K «Брагой» (0:1).

    А во втором поединке в Лиге Европы «Вулверхэмптон» одолел «Бешикташ» (0:1). Следующий матч «бродяги» также выиграли, разобравшись со «Слованом» (1:2).

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    После этого в АПЛ коллектив Нуну Эшпириту Санту расписал мировую с «Ньюкаслом» (1:1), а затем потерпел поражение от «Астон Виллы» в 1/8 финала Кубка лиги (2:1). В 11 туре чемпионата «волки» сыграли вничью с «Арсеналом» (1:1).

    «Слован»

    Сейчас словацкая команда из Братиславы идет третьей в таблице своей группы с 4 очками. От первой строчки этот клуб отстает на 3 пункта, а от второй — на 2.

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    • В стартовом туре группового этапа небесно-голубые одолели «Бешикташ» (4:2), а в следующем поединке подопечные Яна Козака разошлись миром с «Брагой» на выезде (2:2).

    24 октября в третьем матче в еврокубках «короли Братиславы» потерпели поражение от «Вулверхэмптона» (1:2).

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    После этого в домашнем первенстве «Слован» в гостях взял верх над клубом «Михайловице» (0:1), а чуть позже этот коллектив разобрался с командой «Сеница» (2:0).

    Прогноз

    На победу «Вулверхэмптона» букмекеры предлагают котировку 1,39, на ничейный исход они дают коэффициент 4,90, а на победу «Слована» — 8,90.

    Наш прогноз на матч — победа «Вулверхэмптона» с форой -1 за 1,62. 0

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    «Вулверхэмптон» — «Слован». Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч группового этапа Лиги Европы 7 ноября 2019 года. Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Слован». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.62
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