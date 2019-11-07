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    Возьмет ли «Вольфсберг» реванш у «Истанбула»?

    «Вольфсберг» — «Истанбул Башакшехир». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч Лиги Европы 7 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Вольфсберг» — «Истанбул Башакшехир»
    Игрок «Вольфсберга»
    В четверг, 7 ноября, австрийский «Вольфсберг» будет принимать на своем поле турецкий «Истанбул Башакшехир» в четвертом туре группового этапа Лиги Европы в квартете G. Начало матча — в 23:00 мск. Прогноз на «Вольфсберг» — «Истанбул Башакшехир».
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    Футбол. Лига Европы. Группа J 07 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.05
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 3.50
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    «Вольфсберг»

    «Вольфсберг» перед четвертым игровым днем в Лиге Европы расположился с 4 очками на третьем месте в квартете G, уступая своему предстоящему противнику по дополнительным показателям.

    «Волки» начали сенсационно свой дебютный розыгрыш второго по престижности еврокубка, разгромив на выезде немецкую «Боруссией» М со счетом 4:0.

    После чего на своей территории «черно-белые» поделили очки с «Ромой» (1:1). И только в прошлом туре они были повержены, уступив минимально две недели тому назад в Турции своему предстоящему сопернику.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Одолев на прошлых выходных в чемпионате Австрии 4:0 «Штурм», «Вольфсберг» смог прервать свою 4-матчевую безвыигрышную серию. На внутренней арене команда идет третьей, но от лидера отстает аж восемь баллов.

    «Истанбул Башакшехир»

    «Истанбул Башакшехир» только из-за победы на австрийцами (1:0) находится выше их в турнирной таблице группы G. От лидера он отстает на один пункт.

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    Помимо виктории над «Вольфсбергом», стамбульцы взяли очки еще в домашней игре с «Боруссией» М, расписав с немцами мировую со счетом 1:1. А вот в первом туре они были разгромлены в Риме «Ромой» — 0:4.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Стоит отметить, что у «оранжево-синих» на данный момент 9-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров, где они пять раз выиграли.

    Свои две последние игры «Истамбул» закончил вничью. Эти матчи пришлись на турецкое первенство, где команда после 10 туров идет шестой.

    Прогноз на «Вольфсберг» — «Истанбул Башакшехир»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Вольфсберг» — 2.10, победа «Истанбул Башакшехир» — 3.60, ничья — 3.55.

    Прогнозируем, что австрийцы возьмут реванш у турецкого коллектива на своей арене. Предлагаем поставить на победу хозяев, но перестрахуемся и сделаем это с 0 форой. 0

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    «Вольфсберг» — «Истанбул Башакшехир». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч Лиги Европы 7 ноября 2019 года. Прогноз на «Вольфсберг» — «Истанбул Башакшехир». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.55
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