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    Выстоит ли «Мальме» в Швейцарии?

    «Лугано» — «Мальме». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч Лиги Европы 7 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Лугано» — «Мальме»
    «Мальме» — «Лугано»
    В четверг, 7 ноября, в четвертом туре группового этапа Лиги Европы швейцарский «Лугано» на своем поле примет шведский «Мальме». Начало игры — в 20:55 по Москве. Прогноз на «Лугано» — «Мальме».
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    Футбол. Лига Европы. Группа B 07 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.85
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.55
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    «Лугано»

    «Лугано» по итогам трех туров группового этапа Лиги Европы набрал всего лишь один балл, с которым расположился на последнем месте в группе В.

    Стартовали «белые» в этом турнире с выездного поражения 0:1 от «Копенгагена», после чего добыли свой первый балл, сыграв вничью на своей арене с киевским «Динамо» — 0:0.

    В третьем туре «бьянконери» уступили в Швеции своему предстоящему противнику со счетом 1:2, пропустив дважды еще в первом тайме. Во второй половине швейцарцы забили почти сразу, но дожать оппонента так и не смогли (хотя перебили его по ударам).

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Переиграв накануне в чемпионате страны «Люцерн» (2:1), «Лугано» смог прервать т.о. свою 3-матчевую безвыигрышную серию с учетом всех турниров и на очко отодвинулся от опасной зоны.

    «Мальме»

    Шведская команда в трех турах группового этапа ЛЕ смогла разжиться четырьмя зачетными баллами и идет третьей, уступая первым двум строкам всего один пункт.

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    В первом туре «небесно-голубые» проиграли в гостях киевскому «Динамо» со счетом 0:1, пропустив единственный гол на 84-й минуте, а во втором игровом дне они поделили дома очки с «Копенгагеном» — 1:1.

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    В своей последней игре на евроарене «Мальме» дома положил на лопатки «Лугано» (2:1), начав т.с. серию из трех побед.

    После того команда Уве Реслера еще дважды выиграла в чемпионате Швеции, завершив его на втором месте, отстав от чемпиона всего на один балл.

    Прогноз на «Лугано» — «Мальме»

    В этом поединке букмекеры отдают преимущество гостям. На победу «Мальме» предлагают — 2.65.

    На викторию «Лугано» дают — 2.90, ничья оценена — в 3.20

    «Мальме» вне родных стен чувствует себе не совсем уверенно, зачастую отсиживаясь всю игру в глухой обороне, уповая на редкие контратаки. Думаем, что шведы в Швейцарии не будут изменять своей любимой тактике. Ставим на низовой матч. 0

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    «Лугано» — «Мальме». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч Лиги Европы 7 ноября 2019 года. Прогноз на «Лугано» — «Мальме». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.64
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