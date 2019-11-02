ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джон МакгиннЛучшие хавбеки АПЛ. На старте сезона 2019/20 они ведут свои команды за собой «Спартак»Двухочковый Джордана. «Спартак» справился с резервистами «Ростова» «Калгари»НХЛ. «Калгари» прервал победную серию «Нэшвилла», «Монреаль» обыграл «Вегас»
  • 18:15
    • Плишкова победила Халеп и вышла в полуфинал Итогового турнира WTA
  • 17:31
    • Варди, Виллиан, Гюндоган и Тилеманс претендуют на приз игроку октября в АПЛ
  • 16:34
    • УЕФА не рассматривает возможность просмотра повторов по требованию тренеров
  • 16:16
    • Свитолина одержала третью победу на Итоговом чемпионате WTA
  • 13:34
    • Стали известны гонорары Ковалева и Альвареса за бой
  • 13:20
    • Сятери, Яруллин, Шипачев и Галимов признаны лучшими игроками октября в КХЛ
  • 13:09
    • Чалов вызван в молодежную сборную России
    Все новости спорта

    Воспользуется ли «Марсель» шансом опередить «Лилль»?

    «Марсель» — «Лилль». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 2 ноября 2019 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Марсель Прогнозы на Лилль Календарь Лиги 1
    Прогноз на «Марсель» — «Лилль»
    Футболисты «Марселя»
    В субботу, 2 ноября, «Марсель» на своем поле примет «Лилль» в рамках 12-го тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Велодром», начнется в 19:30 по московскому времени. Прогноз на «Марсель» — «Лилль».

    «Марсель»

    Футболисты «Марселя» занимают седьмое место в турнирной таблице французской Лиги 1, имея на своем счету 16 очков.

    Провансальцы в 11 сыгранных турах одержали четыре победы, четырежды сыграли вничью и потерпели три поражения.

    В октябре подопечные Андре Виллаш-Боаша проиграли «Амьену» (1:3) и «Пари Сен-Жермен» (0:4) в гостях, а на своем поле обыграли «Страсбур» (2:0).

    В середине текущей недели «Марсель» вылетел из Кубка французской лиги, потерпев поражение от «Монако» (1:2).

    Все прогнозы на Лигу 1

    Среди травмированных у провансальцев значится нападающий Флориан Товен.

    «Лилль»

    «Лилль» расположился на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Франции с 18 набранными очками.

    На счету «догов» пять побед, три ничьи и три поражения в 11 проведенных матчах.

    Этот месяц команда Кристофа Галтье начала с ничьей во встрече с «Нимом» (2:2), после чего уступила «Тулузе» (1:2) и победила «Бордо» (3:0).

    ТВLIVEСмотретьПри плюсовом балансеmarathonbet.ru 1000ЗабратьФрибет на первую ставкуparimatch.ru

    На групповом этапе Лиги чемпионов «Лилль» пока не добился успехов: ничья с «Валенсией» (1:1) и поражения от «Челси» (1:2) и «Аякса» (0:3).

    Календарь и таблица Лиги 1

    После травм у «догов» восстанавливаются Жозе Фонте, Ренату Саншеш, Тимоти Веа и Виктор Осимен.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Марселя» — 2.16, победа «Лилля» — 3.40, ничья — 3.40.

    Все прогнозы на футбол

    На «Велодроме» встретятся команды, всерьез претендующие на попадание в зону еврокубков по итогам сезона. «Доги» имеют преимущество, но оно составляет всего два балла, поэтому может быть ликвидировано уже в ближайшем туре.

    Провансальцы — домашняя команда, которая на своем поле уступила всего раз. При этом у них имеются проблемы в атаке, из-за чего, как нам кажется, нас ждет не слишком результативная игра. Наш прогноз — «тотал голов меньше 2,5» за 1.74.

    Альтернативный вариант — «хозяева не проиграют и тотал меньше 3,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.75. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.58
  • Прогноз на матч Авангард — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Зволле — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.66
  • Экспресс дня 1 ноября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Падерборн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Дижон — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.79
  • Прогноз на матч Барнсли — Бристоль Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.71
  • Прогноз на матч Вашингтон — Баффало
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Уфа — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Динамо — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Борнмут — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Сочи — Тамбов
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч СКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.54
  • Прогноз на матч Рома — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Джордан Хендерсон и Юрген Клопп
  • «Ливерпуль» не позволяет рассчитывать на его неудачи
    • 18:31 28/10/2019     Давид Луис
  • Странные дела. Навыки, без которых футболисты могли бы обойтись
    • 15:44 26/10/2019     «Зенит» — «Томь»
  • Шанс для резервистов. «Зенит» и без Дзюбы сумел раздавить «Томь»
    • Вчера в 00:58
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Марсель» — «Лилль». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 2 ноября 2019 года. Прогноз на «Марсель» — «Лилль». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.74
    Тоже интересно
    «Барселона» Футбол Примера. «Атлетико» не справился с «Алавесом», крупные победы «Реала» и «Барселоны»Подробности матчей 11-го тура чемпионата Испании по футболу 01:120
  • 08:34
    • «Клипперс» обыграл «Сан-Антонио», «Нью-Орлеан» нанес поражение «Денверу»
  • 07:05
    • Экс-наставник «Спартака» претендует на пост главного тренера «Удинезе»
  • 18:51
    • Фабрегас получил травму подколенного сухожилия
    «Урал» — «Арсенал» Футбол Кубок России. «Спартак» победил «Ростов», ЦСКА обыграл «Уфу», «Зенит» разгромил «Томь»Обзор матчей 1/8 финала Кубка России Вчера в 23:100
  • Экспресс дня

  • Фавориты легко справятся со своими оппонентами?
  • 2.55
    •
  • 18:37
    • Чен выиграл короткую программу на этапе «Гран-при» во Франции, Самарин — второй
  • 17:56
    • Димитров — первый полуфиналист турнира в Париже
  • 17:44
    • Полузащитник «Монако» выбыл из строя на неопределенный срок
    Дивок Ориги Футбол Острый сюжет на «Энфилде»: позитив, негатив и кошмар«Ливерпуль» дожал «Арсенал» лишь в серии пенальти Вчера в 15:020
  • 17:18
    • Караваев не считает матч против ЦСКА чем-то мегаважным для себя
  • 17:02
    • Джака не сыграет с «Вулверхэмптоном» по решению Эмери
  • 16:47
    • «Удинезе» остался без главного тренера
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие