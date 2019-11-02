«Марсель» — «Лилль». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 2 ноября 2019 года

В субботу, 2 ноября, «Марсель» на своем поле примет «Лилль» в рамках 12-го тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Велодром», начнется в 19:30 по московскому времени. Прогноз на «Марсель» — «Лилль».

«Марсель»

Футболисты «Марселя» занимают седьмое место в турнирной таблице французской Лиги 1, имея на своем счету 16 очков.

Провансальцы в 11 сыгранных турах одержали четыре победы, четырежды сыграли вничью и потерпели три поражения.

В октябре подопечные Андре Виллаш-Боаша проиграли «Амьену» (1:3) и «Пари Сен-Жермен» (0:4) в гостях, а на своем поле обыграли «Страсбур» (2:0).

В середине текущей недели «Марсель» вылетел из Кубка французской лиги, потерпев поражение от «Монако» (1:2).

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Среди травмированных у провансальцев значится нападающий Флориан Товен.

«Лилль»

«Лилль» расположился на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Франции с 18 набранными очками.

На счету «догов» пять побед, три ничьи и три поражения в 11 проведенных матчах.

Этот месяц команда Кристофа Галтье начала с ничьей во встрече с «Нимом» (2:2), после чего уступила «Тулузе» (1:2) и победила «Бордо» (3:0).

На групповом этапе Лиги чемпионов «Лилль» пока не добился успехов: ничья с «Валенсией» (1:1) и поражения от «Челси» (1:2) и «Аякса» (0:3).

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После травм у «догов» восстанавливаются Жозе Фонте, Ренату Саншеш, Тимоти Веа и Виктор Осимен.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Марселя» — 2.16, победа «Лилля» — 3.40, ничья — 3.40.

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На «Велодроме» встретятся команды, всерьез претендующие на попадание в зону еврокубков по итогам сезона. «Доги» имеют преимущество, но оно составляет всего два балла, поэтому может быть ликвидировано уже в ближайшем туре.

Провансальцы — домашняя команда, которая на своем поле уступила всего раз. При этом у них имеются проблемы в атаке, из-за чего, как нам кажется, нас ждет не слишком результативная игра. Наш прогноз — «тотал голов меньше 2,5» за 1.74.

Альтернативный вариант — «хозяева не проиграют и тотал меньше 3,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.75. 0