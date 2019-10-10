ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гвардиола столкнулся с несколькими проблемами«Манчестер Сити» потерял все то, что имеет «Ливерпуль» Доменико ТедескоТедеско в «Спартаке». Тактический гений или немецкий Мусаев? «Нью-Йорк Айлендерс» — «Эдмонтон»НХЛ. Три очка Ковальчука, гол и передача Радулова, шайбы Дадонова и Кузнецова
  • 15:16
    • Ракитич: Я должен играть, а не просто гулять по пляжу
  • 15:00
    • Дзюба: Мы не Испания, на классе никого не обыграем
  • 14:31
    • Черчесов: В нашей группе все впереди
  • 13:45
    • «Милан» объявил о назначении Пиоли
  • 11:24
    • Российские волейболисты проиграли Польше на Кубке мира
  • 10:22
    • На матч Россия — Шотландия в «Лужниках» продано около 60 тысяч билетов
    Все новости спорта

    Саудовская Аравия легко одолеет Сингапур?

    Саудовская Аравия — Сингапур. Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч отбора к ЧМ-2022 10 октября 2019 года

    Прогнозы на Чемпионат мира по футболу-2022 Прогнозы на сборную Саудовской Аравии
    Прогноз на Саудовская Аравия — Сингапур
    Фахад аль-Муваллад
    В четверг, 10 октября, в третьем туре группового этапа второго квалификационного раунда отборочного этапа ЧМ-2022 в азиатской зоне сборная Саудовской Аравии на своем поле примет команду Сингапура. Начало встречи — в 20:00 по мск. Прогноз на Саудовская Аравия — Сингапур.

    Саудовская Аравия

    Саудовская Аравия не совсем хорошо выступила на прошедшем континентальном первенстве. Саудиты легко преодолели групповой этап, дважды выиграв и раз проиграв (Катару — 0:2).

    Но уже на первом этапе плей-офф «орлы пустыни» были выбиты командой Японии, проиграв «стране восходящего солнца» со счетом 0:1.

    По прошествии КА-2019 «соколы» сыграли на Чемпионате Западной Азиатской Федерации, где они дважды проиграли и один поединок свели вничью.

  • «Ювентус» преподал урок невариативному «Интеру»
  • Реакция прессы на матч «Интер» — «Ювентус»
  • 07/10/2019

    • В квалификации к чемпионату миру в Катаре саудиты отыграли пока только один матч, который они свели вничью со сборной Йемена — 2:2.

    Сингапур

    В 2019 году сборная Сингапура провела семь встреч, в которых команда три раза выиграла, три матча свела вничью и одну игру проиграла.

    1000ЗабратьФрибет БЕЗ депозитаwinline.ru 8000ПолучитьБонус с промокодом LIVESPORT1xstavka.ru

    В квалификации ЧМ-2022 сингапурцы провели два поединка. Начали они отборочную компанию с ничьей с Йеменом (2:2) дома, а во второй встрече они также на своем поле обыграли Палестину — 2:1.

    С четырьмя набранными баллами «красные» по итогам двух туров возглавляют группу D. Несколько дней тому назад они провели контрольную игру с Иорданом — 0:0.

    Все прогнозы на футбол

    Последний раз эти сборные играли между собой в 2008 году. И тогда саудиты дважды выиграли по 2:0.

    Прогноз на Саудовская Аравия — Сингапур

    Прогнозируем, что на своей территории сборная Саудовской Аравии обыграет Сингапур с «сухим» счетом. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.63
  • Прогноз на матч Торпедо — Витязь
  • Сегодня в 19:00
    •  4.18
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 19:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Германия — Аргентина
  • Сегодня в 21:45
    •  1.77
  • Прогноз на матч Филадельфия Флайерз — Нью-Джерси Девилз
  • Завтра в 02:30
    •  1.53
  • Прогноз на матч Австралия — Непал
  • Завтра в 12:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Бразилия — Сенегал
  • Завтра в 15:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Узбекистан — Йемен
  • Завтра в 15:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Вьетнам — Малайзия
  • Завтра в 16:00
    •  4.40
  • Прогноз на матч Казахстан — Кипр
  • Завтра в 17:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Киргизия — Мьянма
  • Завтра в 17:30
    •  1.47
  • Прогноз на матч ОАЭ — Индонезия
  • Завтра в 19:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч СКА — Автомобилист
  • Завтра в 19:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Россия — Шотландия
  • Завтра в 21:45
    •  1.74
  • Прогноз на матч Бельгия — Сан-Марино
  • Завтра в 21:45
    •  1.65
  • Прогноз на матч Хорватия — Венгрия
  • Завтра в 21:45
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Спартак» — «Краснодар»
  • Кононов ушел, проблемы остались. «Спартак» снова проиграл
    • 00:13 07/10/2019     Доменико Тедеско
  • Тедеско в «Спартаке». Тактический гений или немецкий Мусаев?
    • Вчера в 21:46     «Челси» в двух очках от чемпиона Англии
  • Перед «Челси» открываются большие возможности
    • 04:18 07/10/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Саудовская Аравия — Сингапур. Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч отбора к ЧМ-2022 10 октября 2019 года. Прогноз на Саудовская Аравия — Сингапур. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.57
    Тоже интересно
    «Лос-Анджелес» одержал 21 победу Футбол Рейтинг клубов MLS по итогам регулярки. Кто удивил и разочаровалПредварительные итоги выступлений команд перед стартом плей-офф Вчера в 15:110
  • 14:46
    • Месси: У меня никогда не было проблем с Гризманном
  • 14:17
    • Моейс готов вернуться в «Эвертон» — СМИ
  • 14:03
    • «Казань Арена» будет претендовать на проведение матча за Суперкубок УЕФА-2023
    Виллиан Футбол Трансферный дайджест. 1-7 октябряГде надеется продолжить карьеру Виллиан, сколько «Манчестер Сити» хочет за Жезуса, кем «Бавария» планирует заменить Нойера и другие трансферные новости последних дней Вчера в 00:180
  • Экспресс дня

  • Порадуют ли Германия и Аргентина публику в Дортмунде голами?
  • 4.18
    •
  • 13:33
    • Сборная России разгромно проиграла Шотландии в заключительном матче на ЧМ по регби
  • 13:17
    • Рублев пробился в 1/8 финала турнира в Шанхае
  • 11:52
    • Месси хотел, чтобы Роналду остался в «Реале»
    «Ювентус» вернулся на вершину Футбол «Ювентус» преподал урок невариативному «Интеру»Реакция прессы на матч «Интер» — «Ювентус» 07/10/2019 в 18:460
  • 10:51
    • Хачанов вышел в третий круг турнира в Шанхае
  • 11:39
    • Гвардиола уйдет из «Ман Сити» в случае провала в этом сезоне
  • 11:06
    • Наставник «РБ Лейпцига» может сменить Сульшера в «МЮ»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие