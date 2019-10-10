Саудовская Аравия — Сингапур. Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч отбора к ЧМ-2022 10 октября 2019 года

В четверг, 10 октября, в третьем туре группового этапа второго квалификационного раунда отборочного этапа ЧМ-2022 в азиатской зоне сборная Саудовской Аравии на своем поле примет команду Сингапура. Начало встречи — в 20:00 по мск. Прогноз на Саудовская Аравия — Сингапур.

Саудовская Аравия

Саудовская Аравия не совсем хорошо выступила на прошедшем континентальном первенстве. Саудиты легко преодолели групповой этап, дважды выиграв и раз проиграв (Катару — 0:2).

Но уже на первом этапе плей-офф «орлы пустыни» были выбиты командой Японии, проиграв «стране восходящего солнца» со счетом 0:1.

По прошествии КА-2019 «соколы» сыграли на Чемпионате Западной Азиатской Федерации, где они дважды проиграли и один поединок свели вничью.

В квалификации к чемпионату миру в Катаре саудиты отыграли пока только один матч, который они свели вничью со сборной Йемена — 2:2.

Сингапур

В 2019 году сборная Сингапура провела семь встреч, в которых команда три раза выиграла, три матча свела вничью и одну игру проиграла.

В квалификации ЧМ-2022 сингапурцы провели два поединка. Начали они отборочную компанию с ничьей с Йеменом (2:2) дома, а во второй встрече они также на своем поле обыграли Палестину — 2:1.

С четырьмя набранными баллами «красные» по итогам двух туров возглавляют группу D. Несколько дней тому назад они провели контрольную игру с Иорданом — 0:0.

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Последний раз эти сборные играли между собой в 2008 году. И тогда саудиты дважды выиграли по 2:0.

Прогноз на Саудовская Аравия — Сингапур

Прогнозируем, что на своей территории сборная Саудовской Аравии обыграет Сингапур с «сухим» счетом. 0