«Лилль» — «Ним». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции 6 октября 2019 года

В рамках девятого тура французской Лиги 1 «Лилль» будет принимать «Ним». Матч пройдет 6 октября на стадионе «Пьер Моруа». Начало — в 16:00 мск. Прогноз на «Лилль» — «Ним».

«Лилль»

На этой неделе «Лилль» провел матч в рамках Лиги чемпионов и потерпел второе поражение на старте турнира. Подопечные Кристофа Гальте уступили на своем поле «Челси» со счетом 1:2.

Между двумя матчами Лиги чемпионов «Лилль» выдал серию из трех матчей без поражений в Лиге 1 (1 победа и две ничьи). Команда сыграла вничью с «Ренном» (1:1) и «Ниццей» (1:1), а также обыграла «Страсбур» (2:0).

В турнирной таблице Лиги 1 «Лилль» располагается на четвертом месте. У команды 14 очков, от лидера (ПСЖ) она отстает на 4 очка. «Лилль» забил 11 голов, а пропустил 7.

«Ним»

«Ним» свой предыдущий матч проводил 29 сентября. Команда в рамках чемпионата Франции проиграла «Сент-Этьену» (0:1).

До этого в Лиге 1 подопечные Бернара Блакара также уступили с минимальным счетом — 0:1 против «Монпелье». Перед этим у «Нима» была серия из четырех матчей без поражений (2 победы и 2 ничьи).

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В таблице чемпионата Франции «Ним» располагается на 16-м месте. У команды 8 набранных очков — столько же у идущего в зоне прямого вылета «Сент-Этьена».

Прогноз

На победу «Лилля» букмекеры дают коэффициент 1,68, на ничью — 3,98, а на победу «Нима» — 5,65.

Наш прогноз на матч — победа «Лилля» с коэффициентом 1,68..Tips1Cef 1.68 0