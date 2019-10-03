«Краснодар» — «Хетафе». Прогноз и ставки на матч футбольной Лиги Европы 3 октября 2019 года

В четверг, 3 октября, «Краснодар» на своем поле примет «Хетафе» в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы. Встреча группы C, которая пройдет в Краснодаре, начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Краснодар» — «Хетафе».

«Краснодар»

«Краснодар», вылетев из квалификации Лиги чемпионов, стартовал в групповом этапе Лиги Европы откровенно неудачно, потерпев крупное поражение от «Базеля» (0:5).

«Горожан» подвела слабая игра в обороне, из-за которой команда пропустила сразу пять мячей, не забив ни одного при семи ударах в створ чужих ворот.

А вот в чемпионате России дела у «быков» пока идут неплохо. После 11 сыгранных туров они занимают четвертое место, отставая от лидера всего на два балла.

В десятом туре команда Сергея Матвеева в гостях уступила ЦСКА (2:3), а уже в 11-м на своем поле переиграла тульский «Арсенал» (2:0).

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После травм у «Краснодара» восстанавливаются Юрий Газинский, Реми Кабелла и Виктор Классон.

«Хетафе»

Футболисты «Хетафе» в первом туре группового этапа Лиги Европы нанесли поражение «Трабзонспору» (1:0) благодаря голу Родригеса Анхеля.

Самое главное, что испанский клуб ни в чем не уступал своему сопернику из Турции, значительно превзойдя его по количеству ударов по воротам (11 против 4).

При этом в Примере «городские» пока смотрятся неубедительно — 16-е место в турнирной таблице после семи сыгранных туров.

На минувших выходных подопечные Пепе Бордаласа уступили «Барселоне» (0:2), прервав беспроигрышную серию, которая насчитывала пять встреч.

Календарь и таблица Лиги Европы

Среди травмированных у «Хетафе» значатся Виторину Антунеш, Амат Ндиайе и Филип Манойлович.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Краснодара» — 2.40, победа «Хетафе» — 3.20, ничья — 3.40.

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Потерпев крупное поражение в первом туре, «быки» поставили себя в затруднительное положение. Если им не удастся дома обыграть испанцев, то надежды на выход в плей-офф станут еще более призрачными.

Но раз шансы еще есть, предполагаем, что «горожане» будут бороться. У «Хетафе» далеко не самый грозный состав, да и длительный перелет должен утомить испанских гостей. Наш прогноз — «победа "Краснодара" с форой 0» за 1.70.

Также можно присмотреться к ставке «индивидуальный тотал "Краснодара" больше 1» за 1.67. Хозяева просто обязаны забить хотя бы один гол на своем поле, тем более после швейцарских 0:5. 0