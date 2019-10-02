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    «Зенит» — «Бенфика». Прогноз (к. 1.53) на тоталы в матче ЛЧ 2 октября 2019 года

    Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Зенит Прогнозы на Бенфику
    Прогноз на «Зенит» — «Бенфика»
    Алексей Сутормин
    Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» будет принимать «Бенфику». Игра пройдет на «Газпром Арене» 2 октября. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Зенит» — «Бенфика».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа G 02 Октября 2019 года
    Зенит
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    «Зенит»

    На старте еврокубкового сезона сине-бело-голубые отправились в гости к «Лиону». На стадионе «Парк Олимпик Лион» команды сыграли вничью (1:1). Сейчас российский коллектив находится на 2 месте в таблице Группы G.

    Расписав мировую с французами, «Зенит» вернулся к матчам в домашнем первенстве. 21 сентября на своем поле питерский клуб разгромил «Рубин» (5:0).

    А через несколько дней в рамках 1/16 финала Кубка России подопечные Сергея Семака не без проблем справились с «Енисеем» (1:2).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В 11 туре РПЛ «Зенит» потерпел поражение от «Локомотива» в Москве (1:0). На данный момент «зенитчики» с 23 баллами в активе занимают 2 строчку в таблице.

    «Бенфика»

    Португальская команда является единственной в своей группе, кто остался без набранных очков. В первой встрече в ЛЧ «славные» на своем поле проиграли «Лейпцигу» (1:2).

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    • После этого в чемпионате страны «орлы» сумели заработать 3 балла, с минимальным преимуществом одолев «Морейренси» (1:2). А в 1 туре Кубка лиги «Бенфика» не выявила сильнейшего в противостоянии с «Виторией Гимарайнш» (0:0).

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    • Затем подопечные Бруну Лажи на «Эштадиу да Луш» в рамках 7 тура Примейры-лиги взяли верх над «Сетубалом» (1:0).

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    После 7 матчей в домашнем первенстве «Бенфика» с 18 очками занимает 2 строчку в таблице, отставая от клуба «Фамаликан» на 1 пункт.

    Прогноз

    На победу «Зенита» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,31, на ничью — 3,45, а на победу «Бенфики» — 3,15.

    В последнее время обе команды не слишком ярко проявляют себя в атаке в матчах с равными соперниками. Наш прогноз — тотал меньше 3 с коэффициентом 1,53. 0

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    «Зенит» — «Бенфика». Прогноз (к. 1.53) на тоталы в матче ЛЧ 2 октября 2019 года. Прогноз на «Зенит» — «Бенфика». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.53
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