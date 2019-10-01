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    Сможет ли ПСЖ увезти три очка из Стамбула?

    «Галатасарай» — ПСЖ. Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч Лиги чемпионов 1 октября 2019 года

    Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Галатасарай Прогнозы на ПСЖ Прогнозы на футбол Франции
    Прогноз на «Галатасарай» — ПСЖ
    Неймар
    В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Галатасарай» будет принимать ПСЖ. Встреча пройдет 1 октября на «Тюрк Телеком Арене». Начало — в 22:00 мск. Прогноз на «Галатасарай» — ПСЖ.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа A 01 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Галатасарай»

    «Галатасарай» стартовал в текущем розыгрыше Лиги чемпионов с выездной ничьей в матче против «Брюгге». В той встрече команды голов не забили — 0:0.

    С этого матча началась серия «Галатасарая» из трех подряд поединков без побед, а точнее — трех кряду ничьих. В двух последних турах чемпионата Турции команда Фатиха Терима сперва не смогла обыграть «Ени Малатьяспор» (1:1), а затем разошлась миром с «Фенербахче» (0:0).

    Этими результатами «Галатасарай» ухудшил свое положение в чемпионате Турции. После шести туров команда с 9 очками идет только пятой.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В последнее время турецкий клуб испытывает проблемы в атаке. В четырех последних поединках во всех турнирах «Галатасарай» забил только два гола.

    «Пари Сен-Жермен»

    Для ПСЖ Лига чемпионов началась лучше не придумаешь. Подопечные Томаса Тухеля в первом туре на своем поле разгромили «Реал» со счетом 3:0, причем сделав это без всех своих лидеров атаки.

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    После этого ПСЖ провел три матча в рамках чемпионата Франции, одержав две победы при одном поражении. Парижане минимально обыграли «Лион» и «Бордо» (1:0), причем три очка им принесли голы вернувшегося Неймара.

    Между этими играми ПСЖ неожиданно дома уступил «Реймсу» (0:2). Это поражение стало для парижан уже вторым в текущем чемпионате. В последних семи матчах во всех турнирах ПСЖ пропустил только от «Реймса», в остальных случаях одержав сухие победы.

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    • В Лиге 1 ПСЖ набрал 18 очков в восьми турах и возглавляет турнирную таблицу, на 2 очка опережая «Анже».

    Прогноз

    Победа «Галатасарая» в этом матче оценивается коэффициентом 9,60, ничья — 5,95, а победа ПСЖ — 1,33.

    Прогноз на матч «Галатасарай» — ПСЖ — гости не проиграют и тотал меньше 3,5 голов с коэффициентом 1,83. 0

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    «Галатасарай» — ПСЖ. Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч Лиги чемпионов 1 октября 2019 года. Прогноз на «Галатасарай» — ПСЖ. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.83
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