«Галатасарай» — ПСЖ. Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч Лиги чемпионов 1 октября 2019 года

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Галатасарай» будет принимать ПСЖ. Встреча пройдет 1 октября на «Тюрк Телеком Арене». Начало — в 22:00 мск. Прогноз на «Галатасарай» — ПСЖ.

«Галатасарай»

«Галатасарай» стартовал в текущем розыгрыше Лиги чемпионов с выездной ничьей в матче против «Брюгге». В той встрече команды голов не забили — 0:0.

С этого матча началась серия «Галатасарая» из трех подряд поединков без побед, а точнее — трех кряду ничьих. В двух последних турах чемпионата Турции команда Фатиха Терима сперва не смогла обыграть «Ени Малатьяспор» (1:1), а затем разошлась миром с «Фенербахче» (0:0).

Этими результатами «Галатасарай» ухудшил свое положение в чемпионате Турции. После шести туров команда с 9 очками идет только пятой.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В последнее время турецкий клуб испытывает проблемы в атаке. В четырех последних поединках во всех турнирах «Галатасарай» забил только два гола.

«Пари Сен-Жермен»

Для ПСЖ Лига чемпионов началась лучше не придумаешь. Подопечные Томаса Тухеля в первом туре на своем поле разгромили «Реал» со счетом 3:0, причем сделав это без всех своих лидеров атаки.

После этого ПСЖ провел три матча в рамках чемпионата Франции, одержав две победы при одном поражении. Парижане минимально обыграли «Лион» и «Бордо» (1:0), причем три очка им принесли голы вернувшегося Неймара.

Между этими играми ПСЖ неожиданно дома уступил «Реймсу» (0:2). Это поражение стало для парижан уже вторым в текущем чемпионате. В последних семи матчах во всех турнирах ПСЖ пропустил только от «Реймса», в остальных случаях одержав сухие победы.

В Лиге 1 ПСЖ набрал 18 очков в восьми турах и возглавляет турнирную таблицу, на 2 очка опережая «Анже».

Прогноз

Победа «Галатасарая» в этом матче оценивается коэффициентом 9,60, ничья — 5,95, а победа ПСЖ — 1,33.

Прогноз на матч «Галатасарай» — ПСЖ — гости не проиграют и тотал меньше 3,5 голов с коэффициентом 1,83. 0