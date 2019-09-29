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    Что покажет «Фиорентина» в игре с «Миланом»?

    «Милан» — «Фиорентина». Прогноз (к. 2.06) и ставки на матч чемпионата Италии 29 сентября 2019 года

    Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Серию А Прогнозы на Милан Прогнозы на Фиорентину
    Прогноз на «Милан» — «Фиорентина»
    Франк Рибери
    В шестом туре итальянской Серии А «Милан» будет принимать «Фиорентину». Игра пройдет на стадионе «Сан-Сиро» 29 сентября. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на «Милан» — «Фиорентина».
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    Футбол. Италия. Серия А 29 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Милан»

    После пяти туров чемпионата «россонери» занимают 13 строчку в таблице с 6 очками в активе. Сейчас команда имеет один из худших показателей в атаке. За 5 матчей в Серии А «Милан» забил лишь 3 гола, а пропустил 5 мячей.

    На старте сезона подопечные Марко Джампаоло проиграли «Удинезе» на выезде (1:0), но спустя неделю красно-черные одолели «Брешию» на «Сан-Сиро» (1:0).

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    С таким же счетом «дьяволы» победили «Верону» в следующем туре чемпионата (0:1). Но в 4 поединке первенства «Милан» потерпел поражение от «Интера» (0:2).

    В последней на сегодняшний день встрече в Серии А «россонери» в Турине не смогли удержать преимущество в счете, уступив «Торино» (2:1).

    «Фиорентина»

    На данный момент флорентийский коллектив имеет на 1 балл меньше, чем «Милан». Сейчас в активе у «лилий» есть 5 очков, из-за чего команде приходится довольствоваться 15 позицией в турнирной таблице.

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    • На старте сезона фиолетовые успели принять участие в Кубке Италии. В 1/32 финала «Фиорентина» разобралась с клубом «Монца» (3:1).

    После этого подопечные Винченцо Монтеллы проиграли два поединка в чемпионате. «Лилии» уступили «Наполи» (3:4), а также потерпели поражение от «Дженоа» (2:1).

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    А после паузы на матчи сборных коллектив из Флоренции разошелся миром с «Ювентусом» (0:0). Затем в непростой игре с «Аталантой» на выезде гости упустили преимущество в два мяча. Финальный счет — 2:2.

    В пятом туре Серии А «Фиорентина» взяла верх над «Сампдорией» (2:1).

    Прогноз

    На победу «Милана» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,37, на ничью — 3,20, а на победу «Фиорентины» — 3,30.

    Наш прогноз на матч — «Фиорентина» победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 2,06. 0

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    «Милан» — «Фиорентина». Прогноз (к. 2.06) и ставки на матч чемпионата Италии 29 сентября 2019 года. Прогноз на «Милан» — «Фиорентина». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.06
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