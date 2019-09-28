«Астон Вилла» — «Бернли». Прогноз (к. 1.94) и ставки на матч АПЛ 28 сентября 2019 года

В седьмом туре английской Премьер-лиги «Астон Вилла» будет принимать «Бернли». Игра пройдет на стадионе «Вилла Парк» 28 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Астон Вилла» — «Бернли».

«Астон Вилла»

После 6 туров АПЛ команда из Бирмингема занимает 18 место в таблице. За 6 матчей этот коллектив сумел заработать всего 4 балла, из-за чего он сейчас и расположен в зоне вылета.

Оправившись от двух поражений на старте сезона от «Тоттенхэма» (3:1) и «Борнмута» (1:2), «Астон Вилла» смогла победить «Эвертон» (2:0) и набрать первые очки в Премьер-лиге.

Все прогнозы на футбол

Затем «львы» не оставили ни единого шанса «Крю» на проход в следующий раунд плей-офф Кубка лиги, разгромив представителей Второй лиги (1:6). Но чуть позже подопечные Дина Смита вновь проиграли в чемпионате. Команда уступила клубу «Кристал Пэлас» (1:0).

В 5 туре АПЛ «Астон Вилла» разошлась миром с «Вест Хэмом» (0:0), а спустя неделю проиграла «Арсеналу» (3:2). В 1/16 финала Кубка Английской лиги «львы» расправились с «Брайтоном» (1:3).

«Бернли»

На сегодняшний день клуб из одноименного города имеет на своем счету 8 очков. Благодаря этому подопечные Шона Дайча занимают 9 строчку в таблице.

Но несмотря на турнирное положение, результаты команды нельзя назвать выдающимися. После победы над «Саутгемптоном» в первой игре сезона (3:0) бордовые уступили в гостях «Арсеналу» (2:1), а через неделю разошлись миром с «Вулверхэмптоном» (1:1).

Затем «Бернли» у себя дома не справился с «Сандерлендом» и вылетел из Кубка лиги (1:3). А в поединке 31 августа коллектив Дайча потерпел поражение от «Ливерпуля» (0:3).

В 5 туре АПЛ бордовые сыграли вничью с «Брайтоном» (1:1), но в матче против «Норвича» «Бернли» наконец-то одержал вторую победу в сезоне (2:0).

Прогноз

На победу «Астон Виллы» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,41, на ничью — 3,45, а на победу «Бернли» — 3,05.

Трудно предугадать, для кого эта игра окажется удачной, но голы в матче одинаковых по силе команд, безусловно, будут. Наш прогноз — тотал больше 2,5 с коэффициентом 1,94. 0