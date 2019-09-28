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    На «Вилла Парк» будет результативная битва

    «Астон Вилла» — «Бернли». Прогноз (к. 1.94) и ставки на матч АПЛ 28 сентября 2019 года

    Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на АПЛ Прогнозы на Астон Виллу Прогнозы на Бернли
    Прогноз на «Астон Вилла» — «Бернли»
    Дин Смит
    В седьмом туре английской Премьер-лиги «Астон Вилла» будет принимать «Бернли». Игра пройдет на стадионе «Вилла Парк» 28 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Астон Вилла» — «Бернли».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 28 Сентября 2019 года
    Астон Вилла
  • Бирмингем
    •  Астон Вилла 17:00 Бёрнли Бёрнли
  • Бёрнли
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    Коэффициенты на матч
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    «Астон Вилла»

    После 6 туров АПЛ команда из Бирмингема занимает 18 место в таблице. За 6 матчей этот коллектив сумел заработать всего 4 балла, из-за чего он сейчас и расположен в зоне вылета.

    Оправившись от двух поражений на старте сезона от «Тоттенхэма» (3:1) и «Борнмута» (1:2), «Астон Вилла» смогла победить «Эвертон» (2:0) и набрать первые очки в Премьер-лиге.

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    Затем «львы» не оставили ни единого шанса «Крю» на проход в следующий раунд плей-офф Кубка лиги, разгромив представителей Второй лиги (1:6). Но чуть позже подопечные Дина Смита вновь проиграли в чемпионате. Команда уступила клубу «Кристал Пэлас» (1:0).

    В 5 туре АПЛ «Астон Вилла» разошлась миром с «Вест Хэмом» (0:0), а спустя неделю проиграла «Арсеналу» (3:2). В 1/16 финала Кубка Английской лиги «львы» расправились с «Брайтоном» (1:3).

    «Бернли»

    На сегодняшний день клуб из одноименного города имеет на своем счету 8 очков. Благодаря этому подопечные Шона Дайча занимают 9 строчку в таблице.

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    • Но несмотря на турнирное положение, результаты команды нельзя назвать выдающимися. После победы над «Саутгемптоном» в первой игре сезона (3:0) бордовые уступили в гостях «Арсеналу» (2:1), а через неделю разошлись миром с «Вулверхэмптоном» (1:1).

    Затем «Бернли» у себя дома не справился с «Сандерлендом» и вылетел из Кубка лиги (1:3). А в поединке 31 августа коллектив Дайча потерпел поражение от «Ливерпуля» (0:3).

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    В 5 туре АПЛ бордовые сыграли вничью с «Брайтоном» (1:1), но в матче против «Норвича» «Бернли» наконец-то одержал вторую победу в сезоне (2:0).

    Прогноз

    На победу «Астон Виллы» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,41, на ничью — 3,45, а на победу «Бернли» — 3,05.

    Трудно предугадать, для кого эта игра окажется удачной, но голы в матче одинаковых по силе команд, безусловно, будут. Наш прогноз — тотал больше 2,5 с коэффициентом 1,94. 0

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