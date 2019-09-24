«Верона» — «Удинезе». Прогноз (к. 5.00) и ставки на матч Серии А 24 сентября 2019 года

Во вторник, 24 сентября, «Верона» будет принимать на своем поле «Удинезе» в рамках пятого тура итальянской Серии А. Начало матча — в 20:00 мск. Прогноз на «Верона» — «Удинезе».

«Верона»

Первый официальный матч сезона клуб проиграл — «Кремонезе» (1:2) в Кубке Италии. А в первом туре элитного дивизиона сыграл вничью с «Болоньей» (1:1).

Тем не менее, уже в 2-м туре коллектив победил «Лечче» (3:1) на выезде. В 3-м, правда, последовало домашнее поражение от «Милана» — 0:1.

Четвертый поединок в элите также обернулся для «Вероны» неудачей — от «Ювентуса» (1:2) на выезде. Поэтому к грядущему поединку она подходит на 13-м месте с четырьмя очками.

«Удинезе»

На данный момент коллектив из Удине находится на 16-м месте в турнирной таблице с тремя очками в активе. За четыре матча команда сумела забить два гола, пропустив при этом пять.

Новый сезон «Маленькие зебры» начали с победы в Кубке Италии над клубом «Судтироль» (3:1), а спустя неделю «Удинезе» на своем поле минимально переиграл «Милан» в рамках Серии А (1:0).

Во втором туре черно-белые уступили «Парме» (1:3). В поединке 14 сентября команда из Удине не сумела зацепиться за очки в Милане, потерпев поражение от «Интера» (1:0).

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В четвертом туре подопечные Игора Тудора проиграли дома «Брешии» — 0:1.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,55, тогда как успех гостей оценивается в 2,87, а ничья — в 3,1.

Рекомендуем ставить на то, что «Верона» выиграет, и обе команды забьют за 5,0. 0