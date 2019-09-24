«Верона» — «Удинезе». Прогноз (к. 5.00) и ставки на матч Серии А 24 сентября 2019 года

«Верона»
Первый официальный матч сезона клуб проиграл — «Кремонезе» (1:2) в Кубке Италии. А в первом туре элитного дивизиона сыграл вничью с «Болоньей» (1:1).
Тем не менее, уже в 2-м туре коллектив победил «Лечче» (3:1) на выезде. В 3-м, правда, последовало домашнее поражение от «Милана» — 0:1.
Четвертый поединок в элите также обернулся для «Вероны» неудачей — от «Ювентуса» (1:2) на выезде. Поэтому к грядущему поединку она подходит на 13-м месте с четырьмя очками.
«Удинезе»
На данный момент коллектив из Удине находится на 16-м месте в турнирной таблице с тремя очками в активе. За четыре матча команда сумела забить два гола, пропустив при этом пять.
Новый сезон «Маленькие зебры» начали с победы в Кубке Италии над клубом «Судтироль» (3:1), а спустя неделю «Удинезе» на своем поле минимально переиграл «Милан» в рамках Серии А (1:0).
Во втором туре черно-белые уступили «Парме» (1:3). В поединке 14 сентября команда из Удине не сумела зацепиться за очки в Милане, потерпев поражение от «Интера» (1:0).
В четвертом туре подопечные Игора Тудора проиграли дома «Брешии» — 0:1.
Прогноз
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,55, тогда как успех гостей оценивается в 2,87, а ничья — в 3,1.
Рекомендуем ставить на то, что «Верона» выиграет, и обе команды забьют за 5,0. 0