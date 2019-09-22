«Арсенал» Тула — «Урал». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч РПЛ 22 сентября 2019 года

Тульский «Арсенал» 22 сентября в рамках десятого тура российской Премьер-лиги на своем поле примет «Урал» из Екатеринбурга. Игра начнется в 16:30 по Москве. Прогноз на «Арсенал» Тула — «Урал».

«Арсенал» Тула

Тульские «канониры» после девяти туров российского чемпионата идут на восьмой строке, имея на своем счету 13 очков, уступая топ-5 четыре пункта.

«Оружейники» не особо удачно выступали в последних четырех встречах РПЛ, трижды проиграв при одной виктории.

Началась эта серия с поражения от «Рубина» (0:1) в Казани, затем в родных пенатах они одолели «Оренбург» со счетом 2:1. В двух последних играх туляки уступили — дома ЦСКА (1:2) и в гостях «Зениту» (1:3).

Из шести домашних встреч текущего сезона с учетом всех турниров, «Арсенал» выиграл только две из них, раз сыграл вничью и трижды проиграл.

«Урал»

«Урал» в этом чемпионате заработал столько же очков, как и его предстоящий противник, но разместился строкой ниже из-за дополнительных показателей.

За аналогичный период «шмели» также проиграли две игры, но и выиграть смогли дважды. Поражения состоялись от «Крылышек» (1:3) и «Краснодара» (2:4) на своей территории.

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Обыграть удалось «Сочи» (3:1) на своем поле и «Спартак» в Москве со счетом 2:1 в последнем туре. «Оранжево-черные» проиграли первый тайм, но во второй половине смогли отличиться дважды.

Клуб из Екатеринбурга в этом сезоне выезжал на выезд только три раза, где один матч смог выиграть и дважды проиграл.

В прошлом сезоне эти команды играли между собой четыре раза (в РПЛ и Кубке). Обе домашние встречи «Урал» выиграл — 2:1 и 1:0, а в Туле дважды была зафиксирована ничья — 0:0 и 2:2.

Прогноз на «Арсенал» Тула — «Урал»

В этом поединке букмекеры отдают преимущество хозяевам. На победу «Арсенала» предлагают — 2.20.

На викторию «Урала» дают — 3.50, ничья оценена — в 3.35

Прогнозируем, что в поединке соседей по турнирной таблице забитые мячи будут в обе стороны. 0