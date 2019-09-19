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    «АЗ Алкмар» поборется с «Партизаном» за победу

    «Партизан» — «АЗ Алкмар». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч группового этапа Лиги Европы 19 сентября 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на АЗ Алкмар
    Прогноз на «Партизан» — «АЗ Алкмар»
    Игрок «АЗ Алкмар»
    В первом туре группового этапа Лиги Европы «Партизан» будет принимать «АЗ Алкмар». Игра пройдет на стадионе «Партизан» 19 сентября. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Партизан» — «АЗ Алкмар».
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    Футбол. Лига Европы. Группа L 19 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.60
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.70
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    «Партизан»

    Последним соперником сербского коллектива в квалификационном раунде был «Мольде».

    В первом матче на своем поле черно-белые переиграли норвежцев (2:1). А в ответной встрече на стадионе «Акер» команды разошлись миром (1:1).

    После еврокубковых поединков «Партизан» встретился с клубом «Бачка Топола» в чемпионате. В этой игре коллектив из Белграда не сумел победить, имея преимущество во владении мячом и по ударам в створ, итоговый счет — 1:1.

    Все прогнозы на футбол

    В матче 14 сентября подопечные Саво Милошевича в гостях расправились с «Пролетером» (0:3). Сейчас команда с 14 очками, заработанными в 6 встречах, располагается на 5 месте в турнирной таблице сербской Суперлиги.

    «АЗ Алкмар»

    Коллектив из города Алкмар в финале квалификации сумел пройти «Антверпен». Домашний матч завершился ничьей (1:1), а на выезде «сырные фермеры» в овертаймах разгромили хозяев (1:4).

    В чемпионате Нидерландов подопечные Арне Слота занимают 5 место в турнирной таблице. За 5 туров команда сумела набрать 10 очков.

    После прохода бельгийцев в плей-офф раунде Лиги Европы «АЗ Алкмар» успел принять участие в двух встречах в рамках Эредивизи.

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    В гостевом поединке 1 сентября «сырные фермеры» уступили «Витессу» (2:1), а в последнем на данный момент матче команда разгромила «Спарту» (5:1).

    Прогноз

    На победу «Партизана» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,70, на ничью — 3,30, а на победу «АЗ Алкмара» — 2,75.

    Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «АЗ Алкмара» больше 1 с коэффициентом 1,72. 0

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    «Партизан» — «АЗ Алкмар». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч группового этапа Лиги Европы 19 сентября 2019 года. Прогноз на «Партизан» — «АЗ Алкмар». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.72
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