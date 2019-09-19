ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Лион»Хороший результат при не самой яркой игре. «Зенит» вернулся в Лигу чемпионов Пеп Гвардиола«МанСити» сделал «Ливерпуль» сильнее. Теперь «горожане» могут пожалеть об этом НеймарИскупление Неймара. Бразилец ошибся и больше не является своим в Париже
  • 08:24
    • Сборная России победила команду Южной Кореи на Кубке мира
  • 07:11
    • Безбородов рассудит ЦСКА и «Краснодар»
  • 23:55
    • «Ливерпуль» уступил «Наполи» в Италии
  • 21:46
    • «Зенит» на выезде сыграл вничью с «Лионом»
  • 00:05
    • «Зальцбург» забил шесть мячей «Генку»
  • 00:00
    • Дубль Вернера принес «Лейпцигу» победу над «Бенфикой»
  • 23:58
    • «Барселона» разошлась миром с «Боруссией», Ройс не забил пенальти
    Все новости спорта

    Выиграет ли «Лацио» в Румынии?

    «ЧФР Клуж» — «Лацио». Прогноз (к. 3.75) и ставки на матч Лиги Европы 19 сентября 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Лацио Прогнозы на футбол Италии
    Прогноз на «ЧФР Клуж» — «Лацио»
    «Лацио» проиграл свой предыдущий матч
    В четверг, 19 сентября, в первом туре группового этапа Лиги Европы квартета E румынский «ЧФР Клуж» на своем поле примет итальянский «Лацио». Прогноз на «ЧФР Клуж» — «Лацио».
    ×
    Футбол. Лига Европы. Группа E 19 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.00
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 1.72
  • Играть!
    •

    «ЧФР Клуж»

    Чемпион Румынии начинал борьбу в Лиге чемпионов, где преодолел три раунда квалификации. На первом этапе отбора он выбил казахскую «Астану».

    Затем «Железнодорожники» убрали со своего пути израильский «Маккаби» Тель-Авив. На третьем этапе квалификации «ЧФР Клуж» преодолел барьер в лице шотландского «Селтика».

    И только в шаге от групповой стадии главного еврокубка его остановила пражская «Славия», выигравшая дважды по 1:0.

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 1000ЗабратьФрибет на первую ставкуparimatch.ru

    В своем национальном чемпионате коллектив идет на первом месте с 20 очками после девяти туров.

    «Лацио»

    Сейчас «Орлы» с 4 очками, заработанными в трех встречах, располагаются в верхней части турнирной таблицы итальянской Серии А.

    В отличие от многих представителей чемпионата Италии, «Лацио» еще не играл в Кубке страны, поэтому сезон для римского коллектива начался с конца августа.

    В дебютном матче итальянского первенства бело-голубые отправились на выезд в Геную. Там гости разгромили местную «Сампдорию» (0:3) — Чиро Иммобиле оформил в этой встрече дубль.

    Поединок второго тура завершился ничьей 1:1 в римском дерби против «Ромы» на «Олимпийском». Тем не менее, в 3-м туре подопечные Индзаги проиграли СПАЛу на выезде — 1:2.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,75, тогда как успех хозяев поля оценивается в 4,75, а ничья — в 3,6.

    Рекомендуем ставить на то, что «Лацио» выиграет, и обе команды забьют за 3,75. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.69
  • Прогноз на матч Витязь — Северсталь
  • Сегодня в 19:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Олимпиакос — Тоттенхэм
  • Сегодня в 19:55
    •  1.53
  • Прогноз на матч Олимпиакос — Тоттенхэм
  • Сегодня в 19:55
    •  2.50
  • Прогноз на матч Брюгге — Галатасарай
  • Сегодня в 19:55
    •  2.10
  • Прогноз на матч Байер — Локомотив
  • Сегодня в 22:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч ПСЖ — Реал
  • Сегодня в 22:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Атлетико — Ювентус
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Шахтер — Манчестер Сити
  • Сегодня в 22:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Байер — Локомотив
  • Сегодня в 22:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Бавария — Црвена Звезда
  • Сегодня в 22:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Динамо Загреб — Аталанта
  • Сегодня в 22:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч ПСЖ — Реал
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Мальме
  • Завтра в 19:55
    •  1.98
  • Прогноз на матч Карабах — Севилья
  • Завтра в 19:55
    •  1.54
  • Прогноз на матч АПОЭЛ — Дюделанж
  • Завтра в 19:55
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Неймар
  • Искупление Неймара. Бразилец ошибся и больше не является своим в Париже
    • Вчера в 13:42     «Ростов»
  • Шедевр от Норманна. «Ростов» перевернул игру с «Ахматом»
    • Вчера в 01:37     Теему Пукки
  • Главная сенсация АПЛ. «Норвич» одержал невероятную победу над «Ман Сити»
    • 14:56 15/09/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «ЧФР Клуж» — «Лацио». Прогноз (к. 3.75) и ставки на матч Лиги Европы 19 сентября 2019 года. Прогноз на «ЧФР Клуж» — «Лацио». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.75
    Тоже интересно
    Златан Ибрагимович Футбол Златан. Лицо MLS или динозавр в новой эпохе лиги?MLS перестает быть домом престарелых для звезд из Европы Вчера в 14:020
  • 23:54
    • «Челси» на «Стэмфорд Бридж» проиграл «Валенсии»
  • 23:50
    • «Аякс» на своем поле разгромил «Лилль»
  • 23:24
    • Силвиньо: Если кто-то и должен был сегодня победить, то это «Лион»
    «Ростов» Футбол Шедевр от Норманна. «Ростов» перевернул игру с «Ахматом»Реакция спортивных СМИ на домашнюю победу «Ростова» над «Ахматом» Вчера в 01:370
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Наполи» остановить действующего чемпиона ЛЧ?
  • 4.08
    •
  • 08:54
    • Потапова покинула турнир в Сеуле
  • 08:40
    • Баринов: В этой ЛЧ «Локомотив» постарается реабилитироваться перед болельщиками
  • 08:08
    • Черышев — лидер «Валенсии» по пробегу в матче с «Челси»
    «Зенит» Футбол РПЛ. «Зенит» победил «Арсенал», «Спартак» проиграл «Урал», победы «Локо» и «Краснодара»Обзор матчей девятого тура чемпионата России по футболу Вчера в 00:170
  • 22:33
    • Кононов получил доверие совета директоров «Спартака»
  • 22:18
    • Нурмагомедов на 80 процентов уверен в проведении следующего боя в России
  • 21:52
    • Шайба Лехтеря принесла СКА победу над «Сочи»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • LIVE
  • трансляции
    спорта
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие