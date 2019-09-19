«ЧФР Клуж» — «Лацио». Прогноз (к. 3.75) и ставки на матч Лиги Европы 19 сентября 2019 года

В четверг, 19 сентября, в первом туре группового этапа Лиги Европы квартета E румынский «ЧФР Клуж» на своем поле примет итальянский «Лацио». Прогноз на «ЧФР Клуж» — «Лацио».

«ЧФР Клуж»

Чемпион Румынии начинал борьбу в Лиге чемпионов, где преодолел три раунда квалификации. На первом этапе отбора он выбил казахскую «Астану».

Затем «Железнодорожники» убрали со своего пути израильский «Маккаби» Тель-Авив. На третьем этапе квалификации «ЧФР Клуж» преодолел барьер в лице шотландского «Селтика».

И только в шаге от групповой стадии главного еврокубка его остановила пражская «Славия», выигравшая дважды по 1:0.

В своем национальном чемпионате коллектив идет на первом месте с 20 очками после девяти туров.

«Лацио»

Сейчас «Орлы» с 4 очками, заработанными в трех встречах, располагаются в верхней части турнирной таблицы итальянской Серии А.

В отличие от многих представителей чемпионата Италии, «Лацио» еще не играл в Кубке страны, поэтому сезон для римского коллектива начался с конца августа.

В дебютном матче итальянского первенства бело-голубые отправились на выезд в Геную. Там гости разгромили местную «Сампдорию» (0:3) — Чиро Иммобиле оформил в этой встрече дубль.

Поединок второго тура завершился ничьей 1:1 в римском дерби против «Ромы» на «Олимпийском». Тем не менее, в 3-м туре подопечные Индзаги проиграли СПАЛу на выезде — 1:2.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,75, тогда как успех хозяев поля оценивается в 4,75, а ничья — в 3,6.

Рекомендуем ставить на то, что «Лацио» выиграет, и обе команды забьют за 3,75. 0