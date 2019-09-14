ПСВ — «Витесс». Прогноз (к. 1.49) и ставки на матч чемпионата Голландии 14 сентября 2019 года

В шестом туре голландской Эредивизии «ПСВ Эйндховен» 14 сентября на «Филипс Арене» сыграет с арнемским «Витессом». Игра начнется в 21:45 по мск. Прогноз на ПСВ — «Витесс».

ПСВ

Эйндховенцы в текущем чемпионате Голландии провели четыре поединка, в которых набрали 10 очков и идут на третьем месте в турнирной таблице.

В этом сезоне «красно-белые» проиграли только две встречи из 11 игр. Один проигрыш пришелся на матч Суперкубка страны от «Аякса» (0:2), а еще один — от «Базеля» (1:2) в Лиге чемпионов, стоивший ПСВ места в самом престижном евротурнире.

В матчах Эредивизии «крестьяне» обыграли «Ден Хааг» (3:1), «Хераклес» (2:0) и «Ваалвейк» (3:1), мировая пришлась на игру с «Твенте» (1:1).

Отметим, что на данный момент у «ПСВ Эйндховен» 8-матчевая беспроигрышная серия, где последние четыре встречи команда смогла выиграть.

«Витесс»

Команда Леонида Слуцкого провела в текущей Эредивизии пять встреч, набрав в них 11 баллов и лидирует на данный момент, опережая ПСВ и «Аякс», у которых на матч меньше, на одно очко.

В новом сезоне «черно-желтые» еще не знали горечи поражений, выиграв три встречи при двух ничейных результатах.

Начали арнемцы этот чемпионат с почетной ничей с «Аяксом» (2:2), затем поочередно одолели «Виллем II» (2:0) и «Зволле» (3:0). В четвертом туре поделили очки с «Хераклесом» (1:1), а в последней игре обыграли дома «АЗ Алкмаар» — 2:1.

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В прошлом сезоне ПСВ дома взял верх над «Витессом» со счетом 1:0, а в Арнеме команды сыграли 3:3. Отметим, что «Витесс» последний раз обыгрывал ПСВ аж в 2013 году.

Прогноз на ПСВ — «Витесс»

В этом поединке букмекеры отдают преимущество хозяевам. На победу ПСВ предлагают — 1.49.

На викторию «Витесса» дают — 6.30, ничья оценена — в 4.80

Эйндховенцы набрали в последнее время неплохую форму, а вот арнемцы не особо впечатлили в своих последних встречах. Прогнозируем, что ПСВ продолжит играть успешно против «Витесса». Ставим на победу хозяев. 0