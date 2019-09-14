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    Порадует ли «Манчестер Юнайтед» публику на «Олд Траффорд»?

    «Манчестер Юнайтед» — «Лестер». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 14 сентября 2019 года

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    Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Лестер»
    Маркус Рашфорд
    В субботу, 14 сентября, «Манчестер Юнайтед» на своем поле примет «Лестер» в рамках пятого тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Олд Траффорд», начнется в 17:00 по московскому времени. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Лестер».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 14 Сентября 2019 года
    Манчестер Юнайтед
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    •  Манчестер Юнайтед 17:00 Лестер Лестер
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    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея на своем счету пять очков.

    «Красные дьяволы» начали нынешний сезон с уверенно победы над «Челси» (4:0), в ворота которого они отправили четыре безответных мяча.

    Впрочем, после этого наступила полоса кризиса, итогом которой стали ничьи с «Вулверхэмптоном» (1:1) и «Саутгемптоном» (1:1), а также поражение от «Кристал Пэлас» (1:2).

    Календарь и таблица АПЛ

    После травм у «Манчестер Юнайтед» восстанавливаются Эрик Байи, Диогу Дало, Люк Шоу и Антони Марсьяль.

    «Лестер»

    Футболисты «Лестера» расположились на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Англии с восемью набранными очками.

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    • «Лисы» стартовали в текущем сезоне с двух ничьих — домашней с «Вулверхэмптоном» (0:0) и гостевой с «Челси» (1:1).

    После этого они одержали победы над «Шеффилд Юнайтед» (2:1) и «Борнмутом» (3:1), что и позволило ворваться в тройку лидеров.

    У «Лестера» среди травмированных значатся Уэс Морган и Дэниел Амарти.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Манчестер Юнайтед» — 1.80, победа «Лестера» — 4.30, ничья — 3.80.

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    «Красные дьяволы» уже давно не радовали своих болельщиков, хотя нужно признать, что им в большинстве случаев не сопутствовала удача. Практически во всех встречах нынешнего сезона они владели заметным преимуществом, но транжирили хорошие моменты у чужих ворот.

    Подвела манкунианцев и травма Марсьяля, тем более что Маркус Рашфорд никак не может обрести уверенность и начать забивать регулярно.

    «Лисы» неплохо провели стартовый отрезок, поэтому на «Олд Траффорд» не будут мальчиками для битья. Однако в их успех мы тоже не верим. Наш прогноз — «хозяева не проиграют и тотал меньше 3,5» за 1.79.

    «Лестер» еще не пропускал больше одного гола в этом сезоне, поэтому можно присмотреться к ставке «индивидуальный тотал "Манчестер Юнайтед" меньше 1,5» за 2.00. 0

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