Венгрия — Словакия. Прогноз (к. 5.5) и ставки на матч квалификации Евро-2020 9 сентября 2019 года

В шестом туре квалификационного раунда Евро-2020 сборная Венгрии на стадионе «Групама Арена» в Будапеште будет принимать Словакию. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на Венгрия — Словакия.

Венгрия

Несмотря на то, что Венгрия проиграла в первом туре Словакии 2:0, команда возглавляет свою группу. Это во многом благодаря победам над Хорватией (2:1) и Азербайджаном (1:3).

Выигрыш против Уэльса закрепил этот успех сборной. Мадьяры имеют девять очков в активе с разницей голов составляет +2.

Тем не менее, осенний цикл начался для подопечных Марко Росси неудачно. В гостевой товарищеской встрече против Черногории они проиграли 1:2.

Словакия

Гости ни разу не играли вничью в этом отборочном цикле — две победы и одно поражение. «Словацкие соколы» стартовали с победы над Венгрией со счетом 2:0.

Однако после данного успеха сборная Уэльса нанесла команде поражение с результатом 0:1.

В перерыве между отборочными матчами коллектив провел товарищескую встречу с Иорданией и выиграл 5:1. С аналогичным счетом была повержена команда Азербайджана.

К несчастью для коллектива, в прошлом туре он потерпел тяжелое поражение дома от Хорватии с результатом 0:4 и опустился на третью строчку в группе.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,35, тогда как успех гостей оценивается в 3,1, а ничья — в 3,2.

Рекомендуем ставить на то, что Венгрия выиграет, и обе команды забьют за 5,5. 0