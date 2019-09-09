Венгрия — Словакия. Прогноз (к. 5.5) и ставки на матч квалификации Евро-2020 9 сентября 2019 года

Венгрия
Несмотря на то, что Венгрия проиграла в первом туре Словакии 2:0, команда возглавляет свою группу. Это во многом благодаря победам над Хорватией (2:1) и Азербайджаном (1:3).
Выигрыш против Уэльса закрепил этот успех сборной. Мадьяры имеют девять очков в активе с разницей голов составляет +2.
Тем не менее, осенний цикл начался для подопечных Марко Росси неудачно. В гостевой товарищеской встрече против Черногории они проиграли 1:2.
Словакия
Гости ни разу не играли вничью в этом отборочном цикле — две победы и одно поражение. «Словацкие соколы» стартовали с победы над Венгрией со счетом 2:0.
Однако после данного успеха сборная Уэльса нанесла команде поражение с результатом 0:1.
В перерыве между отборочными матчами коллектив провел товарищескую встречу с Иорданией и выиграл 5:1. С аналогичным счетом была повержена команда Азербайджана.
К несчастью для коллектива, в прошлом туре он потерпел тяжелое поражение дома от Хорватии с результатом 0:4 и опустился на третью строчку в группе.
Прогноз
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,35, тогда как успех гостей оценивается в 3,1, а ничья — в 3,2.
Рекомендуем ставить на то, что Венгрия выиграет, и обе команды забьют за 5,5. 0