ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    НеймарБразильский сериал. Почему сорвалось возвращение Неймара в «Барсу» Дониэлл МаленВот так реализуются мечты! Нидерланды вчистую переиграли Германию Даниил МедведевМедведев — в финале US Open! Впервые за 15 лет русский теннисист сыграет в матче за «Шлем»
  • 09:15
    • Тотти о Мхитаряне: он техничен и всегда хочет показать это
  • 08:46
    • Жиру: Могли забить и больше
  • 08:40
    • Бернарду Силва назвал главную цель Португалии в отборочном цикле Евро-2020
  • 08:31
    • Кейн отметил работу Гарета Саутгейта в сборной Англии
  • 23:59
    • Нурмагомедов победил Порье и защитил титул чемпиона UFC
  • 01:02
    • 19-летняя Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open
  • 00:05
    • Франция разгромила Албанию, Турция победила Андорру
    Все новости спорта

    Захватит ли Хорватия лидерство в группе?

    Азербайджан — Хорватия. Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч квалификации Евро-2020 9 сентября 2019 года

    Прогнозы на Евро-2020 Прогнозы на сборную Хорватии
    Прогноз на Азербайджан — Хорватия
    Хорватия занимает второе место в группе
    В шестом туре квалификационного раунда Евро-2020 сборная Азербайджана на стадионе «Баксель Арена» в Баку будет принимать Хорватию. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на Азербайджан — Хорватия.
    ×
    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа E 09 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 13.00
  • X
  • 5.10
  • 2
  • 1.28
  • Играть!
    •

    Азербайджан

    «Страна огней» провела четыре встречи в рамках отборочного турнира к Евро-2020. Подопечные Николы Юрчевича не заработали ни единого очка, поэтому с разницей голов 4:12 находятся на последнем месте в группе E.

    В стартовом туре на стадионе «Максимир» в Загребе Азербайджан встретился с грядущим оппонентом. Забив первыми, гости в итоге упустили преимущество и проиграли (2:1).

    Во втором туре квалификации команда на своем поле не справилась с венграми (1:3), а последующая встреча в Баку завершилась для коллектива Юрчевича разгромным поражением от Словакии (1:5).

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru ТВLIVEИгратьПри плюсовом балансеmarathonbet.ru

    Наконец, в четвертом туре сборная уступила на выезде Уэльсу — 1:2.

    Хорватия

    Балканцам нужно улучшать разницу голов, но если они выиграют, то гарантировано займут второе место. Только победа будет иметь значение для гостей.

    Хорватия мощно выступила на ЧМ-2018, но после этого у команды появились проблемы. Во-первых, коллектив не вышел из группы в Лиге наций, выиграв лишь один раз в 4 встречах.

    Во-вторых, гости проиграли в 3 из 6 последних поединков, включая и встречу со своим главным конкурентом в группе — Венгрией (1:2).

    Лишь затем «Шашечные» победили дома Уэльс (2:1), а также Словакию (4:0) на выезде и занимают вторую строчку.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,28, тогда как успех хозяев поля оценивается в 12,0, а ничья — в 5,0.

    Рекомендуем ставить на то, что Хорватия выиграет, и в матче будет забито три или более голов за 2,05. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    2.40
  • Прогноз на матч Испания — Фареры
  • Сегодня в 16:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Торпедо — Химки
  • Сегодня в 18:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Швейцария — Гибралтар
  • Сегодня в 19:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Грузия — Дания
  • Сегодня в 19:00
    •  1.52
  • Прогноз на матч Румыния — Мальта
  • Сегодня в 19:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Армения — Босния и Герцеговина
  • Сегодня в 19:00
    •  4.20
  • Прогноз на матч Финляндия — Италия
  • Сегодня в 21:45
    •  1.53
  • Прогноз на матч Греция — Лихтенштейн
  • Сегодня в 21:45
    •  4.50
  • Прогноз на матч Швеция — Норвегия
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Даниил Медведев — Рафаэль Надаль
  • Сегодня в 23:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Даниил Медведев
  • Медведев победил Вавринку и американскую публику
    • 11:45 04/09/2019     Зидан пока не изменил «Реал» к лучшему
  • «Реал» лишен слишком многого для успеха
    • 23:39 02/09/2019     Погба пока что остается в «МЮ»
  • Топ-7 неразрешенных трансферных вопросов лета
    • 03:28 04/09/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Азербайджан — Хорватия. Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч квалификации Евро-2020 9 сентября 2019 года. Прогноз на Азербайджан — Хорватия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.05
    Тоже интересно
    Александр Головин и Артем Дзюба Футбол Сборная России — одной ногой на Евро. Конкурент обыгран на выездеОбзор СМИ после волевой победы сборной России над Шотландией Вчера в 01:020
  • 08:22
    • «Арсенал» предлагает Ляказетту новый контракт
  • 23:43
    • Гол Роналду помог Португалии обыграть Сербию в отборе Евро-2020
  • 22:49
    • Футболисты «Барселоны» хотели купить Неймара за свои деньги
    Уле Гуннар Сульшер Футбол Дно уже близко. Кто тянет команду Сульшера вниз?«Красные дьяволы» неудачно стартовали в нынешнем сезоне 06/09/2019 в 16:160
  • Экспресс дня

  • Трио лидеров группы H одержат домашние победы
  • 3.84
    •
  • 00:45
    • Саутгейт: Сборной Англии не хватает накала матчей Лиги наций
  • 00:31
    • Спеццирри и Цинк выиграли US Open среди юниоров в парном разряде
  • 23:26
    • Туктамышева: Это будет один из самых интересных и непонятных сезонов
    «Динамо» Москва — «Спартак» Хоккей КХЛ. «Автомобилист» обыграл СКА, «Магнитка» уступила «Витязю», победы ЦСКА и московского «Динамо»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 6 сентября 06/09/2019 в 22:440
  • 22:20
    • Джейми Маррей и Бетани Маттек-Сэндс — победители US Open 2019 в миксте
  • 21:47
    • «Ак Барс» на выезде обыграл «Сочи»
  • 21:03
    • Гол Зинченко помог Украине крупно обыграть Литву
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие