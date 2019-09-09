Азербайджан — Хорватия. Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч квалификации Евро-2020 9 сентября 2019 года

В шестом туре квалификационного раунда Евро-2020 сборная Азербайджана на стадионе «Баксель Арена» в Баку будет принимать Хорватию. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на Азербайджан — Хорватия.

Азербайджан

«Страна огней» провела четыре встречи в рамках отборочного турнира к Евро-2020. Подопечные Николы Юрчевича не заработали ни единого очка, поэтому с разницей голов 4:12 находятся на последнем месте в группе E.

В стартовом туре на стадионе «Максимир» в Загребе Азербайджан встретился с грядущим оппонентом. Забив первыми, гости в итоге упустили преимущество и проиграли (2:1).

Во втором туре квалификации команда на своем поле не справилась с венграми (1:3), а последующая встреча в Баку завершилась для коллектива Юрчевича разгромным поражением от Словакии (1:5).

Наконец, в четвертом туре сборная уступила на выезде Уэльсу — 1:2.

Хорватия

Балканцам нужно улучшать разницу голов, но если они выиграют, то гарантировано займут второе место. Только победа будет иметь значение для гостей.

Хорватия мощно выступила на ЧМ-2018, но после этого у команды появились проблемы. Во-первых, коллектив не вышел из группы в Лиге наций, выиграв лишь один раз в 4 встречах.

Во-вторых, гости проиграли в 3 из 6 последних поединков, включая и встречу со своим главным конкурентом в группе — Венгрией (1:2).

Лишь затем «Шашечные» победили дома Уэльс (2:1), а также Словакию (4:0) на выезде и занимают вторую строчку.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,28, тогда как успех хозяев поля оценивается в 12,0, а ничья — в 5,0.

Рекомендуем ставить на то, что Хорватия выиграет, и в матче будет забито три или более голов за 2,05. 0