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    Сборная Израиля продолжить удерживать вторую строку в группе G

    Израиль — Македония. Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч квалификации Евро-2020 5 сентября 2019 года

    Прогнозы на Евро-2020
    Прогноз на Израиль — Македония
    Бибрас Натхо
    В четверг, 5 сентября, в городе Беер-Шева в поединке пятого тура квалификационного раунда Евро-2020 сборная Израиля примет команду Македонии. Начало встречи — 21:45 по мск. Прогноз на Израиль — Македония.

    Израиль

    Израильтяне после четырех туров отборочного цикла идут на второй позиции в группе G, имея в своем активе семь баллов, что на один больше, чем у третьей Австрии.

    Начали этот отборочный турнир они с домашней мировой с командой Словении (1:1), затем «бело-синие» выиграли две встречи кряду.

    Сначала сборная Израиля на своей территории нанесла поражение австрийцам (4:2), а потом разгромила Латвию (3:0) на выезде. В последней игре подопечные Андреаса Херцога были разгромлены Польшей (0:4) на выезде.

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    • На данный момент у команды из Ближнего Востока 5-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров, в которой она четыре игры выиграла и одну закончила вничью.

    Македония

    На счету у национальной команды Македонии числится четыре балла и пятая позиция в группе G.

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    Все эти пункты «красные львы» набрали в двух стартовых матчах отборочного турнира. Сперва они обыграли в родных пенатах латвийцев (3:1), а затем расписали мировую со Словенией (1:1) в гостях.

    Последние две встречи отбора к Евро-2020 македонцы проиграли на своем поле. Уступили минимально Польше (0:1) и были разгромлены австрийцами (1:4).

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    Отметим, что за последние девять выездных игр с учетом всех турниров, Македония проиграла лиши однажды (Армении — 0:4).

    В отборе к ЧМ-2018 эти команды играли в одной отборочной группе. И тогда македонцы выиграли в Израиле (1:0), а на своем поле проиграли — 1:2.

    Прогноз на Израиль — Македония

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу сборной Израиля предлагают — 1.85.

    На викторию команды Македонии дают — 5.00, ничья оценена — в 3.60.

    Прогнозируем, что национальная команда Израиля на своей территории обыграет Македонию и продолжит удерживать вторую проходную позицию в группе. 0

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    Израиль — Македония. Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч квалификации Евро-2020 5 сентября 2019 года. Прогноз на Израиль — Македония. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.85
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