Израиль — Македония. Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч квалификации Евро-2020 5 сентября 2019 года

Израиль
Израильтяне после четырех туров отборочного цикла идут на второй позиции в группе G, имея в своем активе семь баллов, что на один больше, чем у третьей Австрии.
Начали этот отборочный турнир они с домашней мировой с командой Словении (1:1), затем «бело-синие» выиграли две встречи кряду.
Сначала сборная Израиля на своей территории нанесла поражение австрийцам (4:2), а потом разгромила Латвию (3:0) на выезде. В последней игре подопечные Андреаса Херцога были разгромлены Польшей (0:4) на выезде.
На данный момент у команды из Ближнего Востока 5-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров, в которой она четыре игры выиграла и одну закончила вничью.
Македония
На счету у национальной команды Македонии числится четыре балла и пятая позиция в группе G.
Все эти пункты «красные львы» набрали в двух стартовых матчах отборочного турнира. Сперва они обыграли в родных пенатах латвийцев (3:1), а затем расписали мировую со Словенией (1:1) в гостях.
Последние две встречи отбора к Евро-2020 македонцы проиграли на своем поле. Уступили минимально Польше (0:1) и были разгромлены австрийцами (1:4).
Отметим, что за последние девять выездных игр с учетом всех турниров, Македония проиграла лиши однажды (Армении — 0:4).
В отборе к ЧМ-2018 эти команды играли в одной отборочной группе. И тогда македонцы выиграли в Израиле (1:0), а на своем поле проиграли — 1:2.
Прогноз на Израиль — Македония
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу сборной Израиля предлагают — 1.85.
На викторию команды Македонии дают — 5.00, ничья оценена — в 3.60.
Прогнозируем, что национальная команда Израиля на своей территории обыграет Македонию и продолжит удерживать вторую проходную позицию в группе. 0