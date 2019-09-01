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    «Краснодар» должен вернуть доверие болельщиков

    «Урал» — «Краснодар». Прогноз (к. 1.99) и ставки на матч РПЛ 1 сентября 2019 года

    Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Урал Прогнозы на Краснодар
    Прогноз на «Урал» — «Краснодар»
    «Краснодар» выиграл 4 из 7 матчей РПЛ
    В Екатеринбурге на стадионе «Центральный» «Урал» примет «Краснодар». Матч 8 тура чемпионата России состоится 1 сентября в 14:00 по московскому времени. Прогноз на «Урал» — «Краснодар».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 01 Сентября 2019 года
    Урал
  • Екатеринбург
    •  Урал 14:00 Краснодар Краснодар
  • Краснодар
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.90
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 1.95
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    «Урал»

    После 7 туров «Урал» находится на 8 позиции. Команда имеет 10 очков. Подопечные Парфенова могли бы быть и выше, но после удачного старта у них проявились проблемы.

    После двух побед кряду «шмели» провели 4 поединка без выигрышей — поражение от «Динамо» 2:0, ничья с «Ростовом» 2:2, 4:0 от «Локомотива» и 1:3 от «Крыльев Советов».

    Все прогнозы на РПЛ

    В прошлый раз «оранжево-черные» разорвали этот замкнутый круг неудач, одолев на своем поле «Сочи» со счетом 3:1. Таким образом, это была третья победа дома в пяти матчах нового сезона.

    Также добавим, что в 5 из 6 домашних поединков «Урал» забивал два и более голов.

    Скорее всего, что у команды будет отсутствовать Эль-Кабир.

    «Краснодар»

    «Краснодар» вылетел из Лиги чемпионов. Команда потерпела поражение от «Олимпиакоса», причем в двух матчах. На данный момент «быки» третий поединок кряду остаются без победы — 4:0 и 1:2 от «Олимпиакоса» и 1:1 с «Локомотивом» в РПЛ.

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    В чемпионате у «горожан» все хорошо. Они на первом месте с 14 очками. В случае победы они, вероятно, смогут сохранить за собой лидерство. Вдобавок ко всему «черно-зеленые» будут мотивированы на то, чтобы наконец-то одержать победу.

    Проблемы кадрового характера не дают «Краснодару» выступать на максимуме возможностей.

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    Прогноз

    Коэффициенты дают следующие: 3.80 на победу хозяев, 1.99 на победу гостей и 3.70 на ничью.

    В РПЛ «Краснодар» не проигрывает «Уралу» уже 5 встреч кряду. В последних трех поединках «быки» праздновали успех.

    Считаем, что «Краснодар» одержит победу. Все-таки команде сейчас она просто необходима, как с турнирной точки зрения, так и с психологической. 0

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    «Урал» — «Краснодар». Прогноз (к. 1.99) и ставки на матч РПЛ 1 сентября 2019 года. Прогноз на «Урал» — «Краснодар». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.99
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