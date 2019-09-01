«Марсель» — «Сент-Этьен». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч чемпионата Франции 1 сентября 2019 года

«Марсель» будет принимать «Сент-Этьен» в четвертом туре французской Лиги 1. Игра пройдет на стадионе «Оранж Велодром» 1 сентября. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Марсель» — «Сент-Этьен».

«Марсель»

По истечении трех туров чемпионата Франции «провансальцы» с 4 очками в активе находятся на 13 позиции в таблице. Команда сумела лишь дважды огорчить ворота соперников, а пропустила 3 гола.

В первом матче Лиги 1 «Марсель» на «Оранж Велодром» принимал «Реймс». Имея преимущество во владении мячом и по ударам, подопечные Андре Виллаша-Боаша не сумели воспользоваться своими моментами и пропустили 2 безответных гола (0:2).

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Затем «южане» на выезде встретились с «Нантом». Бело-голубые сыграли вничью, не реализовав при этом пенальти на 31 минуте (0:0).

Третий тур закончился для «Марселя» первой победой в чемпионате. В Ницце «провансальцы» переиграли одноименную команду (1:2).

«Сент-Этьен»

На данном этапе турнира зеленые расположились на 14 строчке в таблице. В отличие от «Марселя» «Сент-Этьен» забил в чемпионате трижды, но 5 раз пропустил.

Начался сезон для коллектива из Сент-Этьена победой на чужом поле над «Дижоном» (1:2).

Второй тур Лиги 1 стал для подопечных Гислена Принтана менее удачным. На домашнем стадионе «Жоффруа Гишар» команда сыграла вничью с «Брестом» (1:1).

Ну а в следующем матче на выезде зеленые не справились с «Лиллем», проиграв «догам» (3:0).

Прогноз

На победу «Марселя» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,03, на ничью — 3,50, а на победу «Сент-Этьена» — 3,90.

Наш прогноз на матч — «Марсель» победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1,55. 0