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    «Реал» должен провести уверенный поединок

    «Реал» Мадрид — «Вальядолид». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч Примеры 24 августа 2019 года

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    Прогноз на «Реал» Мадрид — «Вальядолид»
    Марсело и Карим Бензема
    24 августа мадридский «Реал» примет «Вальядолид» в рамках второго тура испанской Примеры. Матч состоится на арене «Сантьяго Бернабеу». Начало в 20:00 по мск. Прогноз на «Реал» Мадрид — «Вальядолид».
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    Футбол. Испания. Примера 24 Августа 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 1.17
  • X
  • 7.50
  • 2
  • 15.00
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    «Реал» М

    Мадридский «Реал» неплохо стартовал. Команда Зинедина Зидана уверенно обыграла на выезде «Сельту» со счетом 1:3. Единственное, что может сейчас огорчать наставника «галактикос», так это кадровые потери.

    Их немало. Во-первых, будет отсутствовать Модрич, которому необходимо отсидеть дисквалификацию. Во-вторых, не сыграет новичок Азар из-за травмы. Вместе с ним «болеют» Асенсио Диаз и Родриго. До сих пор лечатся Менди и Мариано. В общем, обидных потерь хватает.

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    Старт сезона действительно выдался хорошим для «сливочных» даже несмотря на неважную предсезонную подготовку, где им удалось выиграть лишь 3 из 4 матчей.

    «Вальядолид»

    «Вальядолид» тоже начал с выездного матча. Клуб отправился в Севилью, где играл с «Бетисом». Там «бело-фиолетовые» выиграли со счетом 1:2. Гости неплохо смотрелись. Они увереннее держали мяч, чуть точнее были по воротам, а также были успешнее в отборах.

    В составе «пусела» не обошлось без кадровых потерь. Игру, скорее всего, пропустят три футболиста. Это Луисми, Алькарас и Рамирес.

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  • 19/08/2019

    • «Вальядолид» провел еще более неудачную подготовку к сезону. Из 7 товарищеских встреч команде удалось выиграть всего две. Тем не менее гостям удалось удачно начать сезон и в Мадриде они наверняка постараются продлить беспроигрышную серию, цепляясь хотя бы за ничью.

    Прогноз

    По коэффициентам все понятно — фаворитом является «Реал». На «галактикос» дают 1.21, а на «пусела» — 14.0. Ничья оценивается коэффом 7.20.

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    «Реал» был сильнее в 6 последних домашних играх против «Вальядолида». Это касается только Примеры. Во всех этих случаях «сливочные» забивали не менее двух раз.

    Отсутствие некоторых важных футболистов в составе вряд ли помешает «мадридистам» добыть нужные очки. На своем поле «Реал» редко уступает. Прогноз — ИТ 1больше 2.5 за 1.77. Все-таки последняя статистика результативности «галактикос» против «Вальядолида» впечатляет. 0

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    «Реал» Мадрид — «Вальядолид». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч Примеры 24 августа 2019 года. Прогноз на «Реал» Мадрид — «Вальядолид». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.77
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