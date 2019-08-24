«Реал» Мадрид — «Вальядолид». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч Примеры 24 августа 2019 года

«Реал» М
Мадридский «Реал» неплохо стартовал. Команда Зинедина Зидана уверенно обыграла на выезде «Сельту» со счетом 1:3. Единственное, что может сейчас огорчать наставника «галактикос», так это кадровые потери.
Их немало. Во-первых, будет отсутствовать Модрич, которому необходимо отсидеть дисквалификацию. Во-вторых, не сыграет новичок Азар из-за травмы. Вместе с ним «болеют» Асенсио Диаз и Родриго. До сих пор лечатся Менди и Мариано. В общем, обидных потерь хватает.
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Старт сезона действительно выдался хорошим для «сливочных» даже несмотря на неважную предсезонную подготовку, где им удалось выиграть лишь 3 из 4 матчей.
«Вальядолид»
«Вальядолид» тоже начал с выездного матча. Клуб отправился в Севилью, где играл с «Бетисом». Там «бело-фиолетовые» выиграли со счетом 1:2. Гости неплохо смотрелись. Они увереннее держали мяч, чуть точнее были по воротам, а также были успешнее в отборах.
В составе «пусела» не обошлось без кадровых потерь. Игру, скорее всего, пропустят три футболиста. Это Луисми, Алькарас и Рамирес.
«Вальядолид» провел еще более неудачную подготовку к сезону. Из 7 товарищеских встреч команде удалось выиграть всего две. Тем не менее гостям удалось удачно начать сезон и в Мадриде они наверняка постараются продлить беспроигрышную серию, цепляясь хотя бы за ничью.
Прогноз
По коэффициентам все понятно — фаворитом является «Реал». На «галактикос» дают 1.21, а на «пусела» — 14.0. Ничья оценивается коэффом 7.20.
«Реал» был сильнее в 6 последних домашних играх против «Вальядолида». Это касается только Примеры. Во всех этих случаях «сливочные» забивали не менее двух раз.
Отсутствие некоторых важных футболистов в составе вряд ли помешает «мадридистам» добыть нужные очки. На своем поле «Реал» редко уступает. Прогноз — ИТ 1больше 2.5 за 1.77. Все-таки последняя статистика результативности «галактикос» против «Вальядолида» впечатляет. 0